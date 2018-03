Sviz: Otrok ne pošiljajte v vrtce in šole, razen če ni druge možnosti

Druga letošnja stavka šolnikov

14. marec 2018 ob 07:43,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 08:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Po podatkih Sviza se stavki pridružuje več kot 40.000 zaposlenih v javnih vrtcih, osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šolah ter dijaških domovih. V 11 mestih po Sloveniji bodo ob 12. uri stavkajoči zbrali na protestnih shodih.

Stavki se je pridružilo več kot 90 odstotkov javnih vrtcev in šol, Sviz pa starše poziva, naj otrok ne pošiljajo v vzgojno-izobraževalne zavode, razen če res ni druge možnosti. Že v torek pa je ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport opozorilo: "Vodstva vrtcev in šol naj v času stavke poskrbijo za varstvo in oskrbo otrok in učencev, ki bodo v vrtec oziroma šolo prišli kljub stavki." Ustanove bodo tako zagotovile osnovno varstvo in prehrano, kurikulum pa se ne bo izvajal.

Ob prvi stavki, ki jo je Sviz organiziral pred mesecem dni, so starši v vrtce in osnovne šole po podatkih sindikata pripeljali le približno 3.000 otrok, nekaj podobnega stavkajoči pričakujejo tudi danes, čeprav je bilo nadomestno varstvo staršem tokrat težje zagotoviti, saj je bila stavka dokončno potrjena šele v ponedeljek pozno zvečer.

Vlada: Vse ali nič

V ponedeljek so sindikalisti in vladni pogajalci pozno zvečer sporočili, da se jim ni uspelo uskladiti in da stavka ni preklicana. Po navedbah Branimirja Štruklja so z vodjo vladnih pogajalcev Lilijano Kozlovič že dorekli dogovor, ki pa ga ta nato ni hotela parafirati. V torek je Kozlovičeva pojasnila, da ni imela mandata za parafiranje dogovora s Svizom. Koalicija je namreč svoj predlog ponudila kot sveženj, in ker ga s sindikalno stranjo, s katere po njenih besedah ni bilo približevanja, niso uskladili, dogovora ni mogla podpisati.

Štrukelj je pojasnil, da se v ponedeljek niso uskladili glede datumov zvišanj plač. Vlada je predlagala, da bi del zvišanj izvedli 1. septembra letos, del 1. septembra 2019, del pa 1. septembra 2020, medtem ko se je Sviz zavzemal, da se del zvišanj izvede 1. septembra letos, drugi del pa 1. septembra 2019.

Uskladili se niso niti glede dela napredovanj in zvišanja plač za zaposlene na univerzah, ki imajo univerzitetno izobrazbo. Za te vlada predlaga zvišanje plač za dva plačna razreda, v Svizu pa za tri razrede. Te tri neusklajene zadeve po besedah Štruklja niso bistvene, zato je o njih mogoče dogovor doseči zelo hitro.

Po nekaterih informacijah naj bi bil razlog, da do parafiranja dogovora s Svizom ni prišlo, nasprotovanje drugih sindikatov. Kozlovičeva je namreč dejala, da gre njihov razmislek v smeri, da se posamezne skupine ne vrednotijo drugače. A hkrati je potrdila, da so sindikati, ki jih vodi Jakob Počivavšek, zahtevali nekaj več, ko so videli, kaj ima na mizi Sviz.

