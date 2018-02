Erjavec: Pri priznanju Palestine gre za vprašanje pokončnosti slovenske zunanje politike

Vlada bo o sprejetju sklepa odločala v četrtek

26. februar 2018 ob 19:33

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec je po pogovorih v Bruslju še bolj prepričan, da je treba Palestino priznati in tako okrepiti njen pogajalski položaj v bližnjevzhodnem mirovnem procesu.

Današnji pogovori v okviru zasedanja zunanjih ministrov EU-ja so po Erjavčevih besedah samo potrdili, da predlog zunanjega ministrstva o priznanju Palestine kot samostojne in suverene države prihaja v pravem trenutku in pravem času.

Vse tri koalicijske stranke priznanje Palestine podpirajo, ves čas je šlo samo za vprašanje, kdaj je pravi trenutek, je spomnil Erjavec in poudaril, da je "zdaj pravi trenutek, ko lahko ta koalicija uresniči, kar je napovedovala".

"Posledice niso takšne, da bi odvračale od priznanja"

Predsednik vlade Miro Cerar je odložil obravnavo vprašanja na vladi, ker je želel še enkrat od vseh ministrstev analizo posledic priznanja, je še spomnil Erjavec in dodal, da so bili odgovori v glavnem podobni tistim, ki so jih že prej pridobili na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ).

Le ministrstvo za gospodarstvo je ocenilo, da lahko priznanje pomeni gospodarsko škodo v vrednosti 100 milijonov evrov, kolikor znaša letno gospodarsko sodelovanje Slovenije in Izraela, na ministrstvu za javno upravo pa so opozorili, da so mogoče kibernetske grožnje, je povedal Erjavec.

Ob tem minister, ki meni, da posledice niso takšne, da bi odvračale od priznanja, tudi poudarja, da pri priznanju Palestine ne gre za vprašanje škode in da je "nekorektno materializirati takšne stvari".

Gre namreč za vprašanje pokončnosti slovenske zunanje politike, zlasti v smislu uresničevanja deklaracije o zunanji politiki Slovenije, po kateri je pravica do samoodločbe ena temeljnic pravic, je poudaril minister.

Priznanje lahko že v marcu ali aprilu

Če bo vlada v četrtek sprejela sklep o priznanju Palestine, bo predvidoma na začetku marca to obravnaval odbor za zunanjo politiko (OZP), potem pa bo DZ odločil, kdaj bi imeli plenarno sejo in dokončno priznali Palestino kot samostojno in suvereno državo, je pojasnil Erjavec.

Na vprašanje, kako hitro bi Slovenija lahko priznala Palestino, minister odgovarja, da je to stvar kolegija predsednika DZ-ja. Njegova ocena pa je, da bi se to lahko zgodilo že marca, najpozneje aprila - pod pogojem, da OZP sprejme ustrezne sklepe.

T. H.