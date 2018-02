Tonin: Slovenska politika se koncentrira na nebistvene stvari, na "otrobe"

Programska konferenca NSi-ja

17. februar 2018 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

NSi ima lastno identiteto, lasten program in to želi razvijati v kakršni koli koaliciji, je na programski konferenci dejal v. d. predsednika NSI-ja Matej Tonin. Med ključnimi programskimi prioritetami je izpostavil višje plače, hitrejše zdravljenje in učinkovito pravosodje.

Stranka NSi je v Ljubljani pripravila programsko konferenco z naslovom Zdaj je čas. Osnutek predvolilnega programa je zbranim predstavil Matej Tonin, ki je vodenje stranke pred kratkim prevzel od Ljudmile Novak.

V uvodnem nagovoru je poudaril, da NSi zanima prihodnost. Slovenska politika se po njegovem mnenju osredotoča na nebistvene stvari, na "otrobe", poudarjajo in iščejo se razlike. Nedavni neformalni pogovori z vodji strank pa so pokazali, da je mogoče poiskati ogromno pozitivnih skupnih točk, je pojasnil in dodal, da si je treba postaviti merljive cilje.

V NSi-ju si želijo, da bi se Slovenija uvrstila med 15 najboljših držav po kakovosti življenja. Po meritvah je trenutno na 36. mestu, kar pomeni, da jih čaka še precej cela.

NSi ni neoliberalen

NSi po Toninovih besedah ni neoliberalna stranka, pač pa stranka krščanskih demokratov, ki zagovarjajo socialno tržno gospodarstvo. To pa temelji na svobodi, pravičnosti in varnosti, je poudaril.

Med ključnimi izzivi Slovenije je izpostavil staranje prebivalstva, visok javni dolg in okorno poslovno okolje. NSi ima po njegovih besedah odgovore na te izzive, zajeli pa so jih v 10 točkah volilnega programa.

Prva točka temelji na višjih plačah, ki bi jih dosegli z višjo splošno dohodninsko olajšavo, razvojno kapico in ukinitvijo 50-odstotne dohodninske stopnje. Želijo si zvišati tudi pokojnine, da bi bila minimalna 617 evrov, in sicer med drugim s plemenitenjem naloženega denarja. Prav tako bi si prizadevali za varnejše zaposlitve.

Odprava monopola zdravstvene blagajne

Med prioritetami je tudi hitrejše zdravljenje. Po menju NSi-ja bi k temu med drugim pripomogli z odpravo monopola zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), s svobodno izbiro izvajalca zdravljenja in s tem, da bi stroške zdravljenja krila zavarovalnica. NSi ne zagovarja privatizacije zdravstva, je pa za možnost izbire, je poudaril Tonin.

V Slovenijo tudi želijo privabiti nove naložbe, kar bi bilo mogoče med drugim doseči s poenostavitvijo gradbene zakonodaje in z izdajo gradbenega dovoljenja v 30 dneh. To je povezano s še enim ciljem NSi-ja, in sicer učinkovito administracijo, ki bi temeljila na več odgovornosti uradnikov in digitalizaciji storitev.

Ustvarjanje pogojev za več otrok

Z vidika demografskih gibanj pa je ključno ustvariti pogoje za več otrok. Dolžnost politike je, da ustvarja pozitiven odnos do velikih družin, je pojasnil Tonin. Med drugim je omenil možnost univerzalnega otroškega temeljnega dohodka.

Preostale programske prioritete NSi-ja so še učinkovito pravosodje, ki bi kriminalce strpalo v zapor, uporabno znanje, ki bi temeljilo na kakovosti in povezavi izobraževanja z gospodarstvom, ter mir in varnost, med drugim z obnovo obrambnega resorja in dejavnejšo zunanjo politiko.

Končno besedilo volilnega programa bo sicer po razpravi znotraj stranke oblikovano v nekaj tednih, prednostne naloge iz programa pa bodo predstavljale tudi temelj za morebitno povolilno strankarsko povezovanje, ne glede na to, ali bodo vstopili v vladno koalicijo.

G. C.