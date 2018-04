Triglav na novo misijo nadzora nad migracijskimi tokovi

20. april 2018 ob 08:42

Koper - MMC RTV SLO, STA

Večnamenska ladja Slovenske vojske Triglav se bo zvečer iz Luke Koper odpravila na mednarodno misijo Eunavfor Med Sophia v južni del osrednjega Sredozemlja. Nadzorovala bo prebežniške tokove.

Ladja bo na misiji delovala v okviru petega kontingenta Slovenske vojske, v katerem je skupaj 45 vojakov. Izvajala bo različne naloge, povezane z nadzorom prebežniških tokov in nezakonitih dejavnosti ter opravljala postopke iskanja in reševanja na morju.

Glavni namen operacije je omejevanje delovanja tihotapcev z ljudmi v Sredozemlju. V operaciji Slovenija z vojaškim prispevkom neprekinjeno sodeluje že od leta 2015. Na petmesečni misiji, ki so jo končali marca 2016, so na primer v Sredozemlju rešili ali podprli reševanje več kot tisoč prebežnikov, od katerih so jih več kot 500 vkrcali na sam krov Triglava.

Čeprav je ladja Triglav pomanjkljivo oborožena, je za misijo pripravljena, zatrjuje načelnik generalštab SV-ja Alan Geder, saj gre za misijo humanitarnega tipa. Na operaciji Sophia namreč raketnih sistemov in topov, ki ne delujejo, ne bodo potrebovali. Je pa zatrdil, da v prihodnje načrtujejo obnovo.

Ker je Triglav relativno majhna ladja, so se pred začetkom misije pojavljali pomisleki. A po vrnitvi leta 2016 je poročnik bojne ladje Andrej Pečar poudaril, da se je "majhnost izkazala za prednost, predvsem pri izvajanju patruljiranja in izvidništva. Veliko pozneje te opazijo, veliko bolj se lahko približaš sumljivemu plovilu, ne da bi bil opažen. Hitri smo bili, odzvali smo se takoj na vsak ukaz, tako da smo se izkazali za pomemben del te misije."

