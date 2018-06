Pahor napoveduje srečanja s predsedniki strank. Tonin napoveduje izredno sejo državnega zbora

Srečanje novoizvoljenega predsednika državnega zbora s predsednikom republike

27. junij 2018 ob 07:36,

zadnji poseg: 27. junij 2018 ob 12:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predsednik republike Borut Pahor je na pogovor o postopkih oblikovanja nove vlade sprejel predsednika DZ-ja Mateja Tonina. Čeprav so se programski pogovori o koalicijah šele začeli, bo Pahor prvi krog pogovorov opravil v ponedeljek in torek.



Pahor po sestanku povedal, da bo, preden bo državnemu zboru predlagal kandidata za mandatarja, opravil še formalna posvetovanja z vodji poslanskih skupin. Formalna posvetovanja vodij poslanskih skupin s Pahorjem bodo mogoča, ko bodo vse poslanske skupine novega sklica DZ-ja tudi uradno ustanovljene. Tonin ga bo obvestil, ko bodo vse poslanske skupine oblikovane. Večina jih je to že storila, z izjemo poslancev Levice in Stranke Alenke Bratušek, ki bodo svoji poslanski skupini ustanovili danes.

Pahor ne bo dolgo čakal na stranke

Pahor je ob tem dejal, da bo do konca tega tedna seznanjen z imeni vodij vseh poslanskih skupin, tako da bo Pahor pogovore z vodji poslanskih skupin v naslednjem tednu. Ob tem je Pahor dejal tudi, da ga je Tonin obvestil, da nekateri vodje poslanskih skupin apelirajo na Pahorja, naj ne prehiteva s pogovori, saj pogovori med strankami še potekajo.

Pahor je dejal, da se s Toninom strinjata, da se te želje upoštevajo, "vendar ne do te mere, da bi to znatno podaljšalo sestavljanje vlade". Pahor bo kljub temu prve pogovore opravil v prihajajočem tednu, a če soglasja za mandatarja ne bo, bo Pahor pogovore opravil še enkrat.

Državni zbor operativen že naslednji teden

Tonin je dejal, da je Pahorja obvestil, da je že ustanovljenih sedem poslanskih skupin, čaka pa se še na tri poslanske skupine, ki bodo to storile najpozneje jutri. Takrat bo Tonin organiziral tudi prvi delovni posvet, medtem ko bo v petek sklical kolegij predsednika državnega zbora, ki bo za naslednji teden sklical izredno sejo državnega zbora.

Na tej seji bodo, tako Tonin, oblikovali tri odbore, in sicer odbor za zunanjo politiko, odbor za zadeve EU-ja in skupni odbor, s čimer bo državni zbor postal operativen in bo lahko sprejemal tudi napovedani zakon, ki ureja položaj tujih zdravnikov. "Pomembno sporočilo je, da od naslednjega tedna parlament postane operativen."

Tonin je dejal, da je opravil tudi pogovore z Janezom Janšo in Marjanom Šarcem, si pa Tonin želi, da bi se pogovori med strankami pospešili. Tonin je dejal tudi, da lahko, če Pahor podeli mandat Janši, ta tudi umakne soglasje h kandidaturi za mandatarja, če se izkaže, da ne bo imel zadostne podpore. "Edino odprto vprašanje pa je, ali to pomeni tudi, da je s tem izpeljan prvi krog."

