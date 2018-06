DZ: Novi poslanci ustanovili večino poslanskih skupin

Vodje poslanskih skupin povabljeni na pogovor o mandatarju s Pahorjem

26. junij 2018 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Večina parlamentarnih strank je že ustanovila poslanske skupine in izbrala vodje. Prva njihova naloga bo posvetovanje s predsednikom republike Borutom Pahorjem o mandatarskem kandidatu.

Parlamentarni poslovnik določa, da morajo poslanci DZ-ja ustanoviti poslanske skupine najpozneje v sedmih dneh po konstituiranju državnega zbora. Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske skupine parlamentarne stranke, katere član je.

Poslansko skupino lahko ustanovijo najmanj trije poslanci, predstavlja pa jih vodja poslanske skupine oziroma njegov namestnik. Če šteje poslanska skupina več kot 20 članov, ima vodja poslanske skupine lahko dva namestnika.

Večina poslanskih skupin je že uradno ustanovljena. Največjo poslansko skupino SDS-a bo v tem mandatu vodil Danijel Krivec, ki bo zamenjal dolgoletnega vodjo poslancev SDS-a Jožeta Tanka. Namestnika vodje sta postala Jelka Godec in Zvonko Černač.

Poslansko skupino Liste Marjana Šarca (LMŠ) bo vodil Brane Golubovič, nekdanji poslanec Pozitivne Slovenije. Za namestnico vodje so imenovali najmlajšo poslanko DZ-ja Jerco Korče.

Brez sprememb v SD-ju, DeSUS-u in NSi-ju

Vodja poslanske skupine SD-ja bo še naprej Matjaž Han, njegova namestnica pa bo Bojana Muršič. Poslansko skupino SMC-ja bo vodil Igor Zorčič. Njegovega namestnika pa še niso izbrali in ga bodo imenovali pozneje.

Pri NSi-ju vodja poslanske skupine ostaja Jožef Horvat, njegova namestnica bo Ljudmila Novak. V vodstvu poslanske skupine DeSUS-a prav tako ne bo prišlo do zamenjave, saj jo bo še naprej vodil Franc Jurša, njegov namestnik bo Branko Simonovič.

Poslance SNS-a bo vodil predsednik stranke Zmago Jelinčič, glede namestnika pa se še niso dogovorili.

Uradno poslanskih skupin še niso ustanovili le v Levici in Stranki Alenke Bratušek, v obeh bodo to storili v sredo. Poslance Levice bo v tem mandatu verjetno vodil Matej T. Vatovec, in ne več koordinator stranke Luka Mesec. Kdo bo vodja poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek, še ni znano, za začasnega vodjo pa so določili Marka Bandellija.

Položaj poslanske skupine imata tudi poslanca narodnih skupnosti, vodil jo bo poslanec italijanske narodne skupnosti Felice Žiža. To v skladu z dolgoletno prakso najverjetneje pomeni, da bo poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath postal predsednik komisije za narodni skupnosti. Razen v zadnjem mandatu je v DZ-ju vrsto let veljalo, da poslanca po dveh letih funkciji zamenjata.

Pogovori s Pahorjem o mandatarju

Nove vodje poslanskih skupin bo predsednik republike Borut Pahor povabil na formalne pogovore o prihodnjem mandatarskem kandidatu. Pahor od njih pričakuje, da bodo dovolj jasni, da bo izvedel, ali predsednik relativne zmagovalke volitev SDS Janez Janša uživa zadostno podporo, da mu podeli mandat.

Že v sredo pa se bo Pahor sestal z novoizvoljenim predsednikom DZ-ja Matejem Toninom. Srečanje bo namenjeno okvirnemu dogovoru o sodelovanju, zlasti določitvi urnika posvetovanj vodij poslanskih skupin pri predsedniku republike in dogovorom glede naslednjih korakov do izvolitve nove vlade.

G. C.