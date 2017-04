V Trbovljah državna proslava ob dnevu boja proti okupatorju

Na letošnji proslavi vsi trije predsedniki

26. april 2017 ob 19:54

Trbovlje - MMC RTV SLO

Osrednja državna proslava ob dnevu upora proti okupatorju letos poteka v Delavskem domu Trbovlje. Osrednji govornik proslave bo predsednik državnega zbora Milan Brglez.

Poleg Brgleza se bosta proslave udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Miro Cerar. Režiser proslave je Iztok Kovač, po konceptu in scenariju Stojana Pelka. Na proslavi bodo sodelovali tudi zastavonoše veteranskih organizacij.

Proslavo lahko od 20. ure spremljate v živo na 1. programu Televizije Slovenija

Jutrišnji praznik ohranja spomin na ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Osrednjo odporniško organizacijo Slovencev v drugi svetovni vojni so ustanovili 26. aprila 1941, na dan, ko je bil Adolf Hitler v Mariboru. Vsaj dve desetletji po vojni je veljalo, da je bil ustanovni sestanek v ljubljanski vili industrialcev Vidmar dan pozneje, zato tudi izbira 27. aprila za praznik - do leta 1991 dneva OF, nato pa dneva upora proti okupatorju.

V OF ni bilo nobene predvojne stranke, pač pa so vanjo vstopali politični disidenti in frakcije dotedanjih strank obeh političnih taborov. Skupine so se razlikovale svetovnonazorsko, po politični preteklosti in tudi velikosti. Odločilno vlogo v OF-u so ves čas imeli komunisti, čeprav jih je bilo le okoli 1000. Bili pa so zaradi dveh desetletij podtalnega delovanja najbolj usposobljeni za delovanje v okupaciji.

