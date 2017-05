Vajeti državnega tožilstva prevzema Drago Šketa

Peti generalni državni tožilec bo obenem tudi najmlajši do zdaj

4. maj 2017 ob 09:57

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Drago Šketa bo prisegel kot peti generalni državni tožilec in tako od Zvonka Fišerja tudi prevzel vodenje slovenskih tožilcev.

Generalno državno tožilstvo so pred Šketo vodili Anton Drobnič, Zdenka Cerar, Barbara Brezigar in nazadnje Zvonko Fišer. Šketa, ki so ga poslanci potrdili 22. marca, bo tako peti generalni državni tožilec in najmlajši med njimi, saj je januarja dopolnil 48 let.

Šketa je že pred potrditvijo v DZ-ju, na seji mandatno-volilne komisije parlamenta, kot svojo prednost izpostavil pregon gospodarskega kriminala. Posebno pozornost namerava posvetiti tudi pregonu kaznivih dejanj, storjenih nad najranljivejšimi skupinami, kot so, denimo, otroci in mladoletniki, pregonu sovražnega govora in pregonu nespoštovanja pravic delavcev.

Predsednik Državnotožilskega sveta Boris Ostruh je ob predstavitvi Draga Škete med drugim poudaril njegov strateški program, s katerim je pokazal "poznavanje tematike in veliko širino kandidata, ki natančno, konkretno in izčrpno obravnava vsa področja dela tožilstva". Dodatno jih je prepričal še pogovor z njim, v katerem je pokazal, da "mu je delovanje tožilstva dobro znano", hkrati pa je za mesto "ustrezno strokovno usposobljen in ima ustrezno strokovno integriteto", je na začetku še dodal Ostruh.

Kritike zaradi postopkov proti Kanglerju

Šketa je bil od oktobra 2010 pa do imenovanja za generalnega državnega tožilca vodja Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru in zaradi dela tamkajšnjih tožilcev med drugim tudi trn v peti nekdanjemu županu Francu Kanglerju.

V Odboru 2015, namenjenem opozarjanju na kršenje človekovih pravic in izražanju podpore Kanglerju, so tako nedavno znova opozorili na domnevne kršitve človekovih pravic pri sojenju Kanglerju. Predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florijančiča so med drugim pozvali k nadzoru na mariborskem sodišču. Po njihovih trditvah naj bi sodnik kazenski spis predal mariborskemu tožilstvu v nadaljnjo obravnavo, čeprav naj bi se zavedal, da se vsi izsledki in vsi ukrepi hranijo le na sodišču.

To naj bi dokazoval tudi podpis Škete, ki je potrjeval, da je omenjeni dokument in njegove priloge videl. Kot so poudarili v Odboru 2015, bi moral biti Šketa pozoren na ravnanje pristojnega tožilca, ga opozoriti na nezakonitost dela, spis pa vrniti sodišču. K uvedbi izrednega strokovnega nadzora na tožilstvu so v Odboru pozvali tudi Fišerja, od katerega pa vodenje slovenskih tožilcev prevzema prav Šketa.

T. K. B.