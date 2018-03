Vatikan zanika, da je papež zanikal obstoj pekla

Vatikan sporoča, da je pekel večen

30. marec 2018 ob 12:14

Vatikan - MMC RTV SLO, STA

Potem ko je italijanski časnik La Repubblica poročal, da je papež Frančišek v pogovoru za časnik dejal, da ne obstaja, kjer bi duše grešnikov večno trpele, Vatikan to zanika.

"Nobenega stavka, ki je v tem članku v narekovajih, ne smemo razumeti kot verodostojnega zapisa besed svetega očeta," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poudarili v Vatikanu.

V Vatikanu so v sicer četrtek potrdili, da se je papež pogovarjal z veteranom italijanskega novinarstva, 93-letnim Eugeniom Scalfarijem, a ne za intervju.

Kot je objavila La Repubblica, je papež v pogovoru dejal, da ne obstaja pekel, kjer bi duše grešnikov večno trpele. Dodal naj bi, da se po smrti duše ljudi, ki se pokesajo in jim Bog odpusti, pridružijo Bogu pri premišljevanju, duše tistih ljudi "ki se ne pokesajo in jim torej ni mogoče odpustiti, pa izginejo".

"Večnost pekla"

V Vatikanu so poudarili, da to niso papeževe besede ter izpostavili, da sta "obstoj pekla in njegova večnost" izrecno omenjena v katekizmu.

V preteklosti so večkrat podvomili v verodostojnost papeževih citatov v intervjujih za La Repubblico, še posebej zato, ker Scalfari priznava, da pogovorov nikoli ne snema. Kljub temu papež Frančišek še vedno opravlja pogovore z njim.

B. V.