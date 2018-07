Večino nesreč s smrtnimi žrtvami med motoristi zakrivijo vozniki sami

Drugi del nacionalne preventivne akcije namenjene večji varnosti motoristov

2. julij 2018 ob 11:15

Ljubljana - MMC RTV SLO

Začel se je drugi del nacionalne preventivne akcije namenjene večji varnosti motoristov, ki bo potekala do 8. julija. Z njo želijo opozoriti motoriste na pomen uporabe zaščitne opreme in čelade, nošnjo odsevnih oblačil, na prižgane luči ter k razmeram na cesti prilagojeni hitrosti vožnje.

Agencije za varnost prometa (AVP) in policija ob tem opozarjata tudi ostale udeležence v prometu na večjo prisotnost motoristov na cestah in poziva k dodatni pazljivosti.

Motoristična sezona traja med aprilom in oktobrom, vendar se skoraj polovica prometnih nesreč voznikov enoslednih motornih vozil pripeti v poletnih mesecih (junij, julij in avgust). Statistika zadnjega 5-letnega obdobja kaže, da se v poletnih mesecih povprečno smrtno ponesreči 47,9 odstotkov, hudo telesno poškoduje 47,7 odstotka, lažje telesno poškoduje pa 48,3 odstotkov voznikov enoslednih motornih vozil. Lani je v poletnih mesecih umrlo 13 voznikov enoslednih motornih vozil oz. 45 odstotkov vseh umrlih v letu 2017. Delež je bil podoben tudi pri hudo telesno poškodovanih, saj se jih je hudo telesno poškodovalo 46 odstotkov, lažje telesno poškodovanih pa je bilo 316 oz. 51 odstotkov, so navedli na AVP-ju.

Povzročitelji prometnih nesreč s smrtjo ali hudo telesno poškodbo motoristov so v večini primerov vozniki sami. V zadnjem petletnem obdobju so motoristi po podatkih AVP-ja v 66 odstotkih povzročili nesrečo s smrtnim izidom, v lanskem letu pa je delež znašal že 69 odstotkov oz. od skupaj 29 umrlih voznikov motorjev, jih je 20 povzročilo prometno nesrečo.

Letošnja statistika boljša od lanskoletne

Do 15. junija letos je bilo v prometnih nesrečah udeleženih 312 voznikov enoslednih motornih vozil, kar je 26 odstotkov manj kot v lanskem primerjalnem obdobju. V omenjenih prometnih nesrečah se je smrtno ponesrečilo šest voznikov enoslednih motornih vozil oz. 50 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Hudo telesno poškodovanih je bilo 64 (-26 odstotkov) in 174 lažje telesno poškodovanih (-22 odstotkov).

Med smrtno ponesrečenimi motoristi je bil motorist povzročitelj prometne nesreče v štirih primerih (67 odstotkov). V treh od šestih prometnih nesrečah s smrtjo motorista je bila vzrok neprilagojena hitrost, noben od umrlih motoristov pa ni bil pod vplivom alkohola.

G. C.