Velikonočne vigilije v znamenju slavja luči

Na veliko soboto, dan pred praznikom velike noči, se kristjani spominjajo Jezusa v Božjem grobu. Zjutraj so duhovniki blagoslavljali velikonočni ogenj in vodo, nato pa so potekale blagoslovitve velikonočnih jedi. Katoliški verniki so zvečer začeli obrede velikonočne vigilije oziroma bedenja.

Cerkev se na velikonočnih vigilijah, osrednjem dogodku velikonočnega tridnevja, že stoletja veseli novih članov skupnosti. Na veliko soboto katehumeni namreč prejmejo zakramente. Poseben pomen ima tudi obnovitev krstnih obljub in hvalnica velikonočni sveči, kar so v nagovorih na nocojšnjih velikonočnih vigilijah poudarili tudi slovenski škofje. Tako je ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore v svojem nagovoru pozornost namenil slavju luči in ob tem dejal: "Tema nas namreč odmakne drugega od drugega. Tema med nas postavi razdalje. Oči ne vidijo več. Sicer nam drugi čuti govorijo, da so okoli nas ljudje. Izkustvo nam govori, da s temi ljudmi delimo vrednote, da verujemo v istega Boga, sicer se ne bi ob tem času zbrali v tej cerkvi."

Letos tudi pravoslavni verniki praznujejo veliko noč na isti dan kot katoličani in evangeličani. Slednji na veliko soboto zakurijo velikonočni ogenj, prav tako pripravijo jedi za nedeljski velikonočni zajtrk, vendar jih ne blagoslavljajo.

Pravoslavni kristjani bodo praznovanje začeli z bogoslužjem, ki ga bodo pripravili ob polnoči, in nadaljevali z nedeljsko dopoldansko liturgijo. Evangeličanski škof Geza Filo bo imel bogoslužje velike noči v nedeljo dopoldne v evangeličanski cerkvi v Ljubljani.

