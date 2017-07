Video: Hrvaški policisti vsak dan opominjajo slovenske ribiče na sredi Piranskega zaliva

Današnji incident je ujela tudi kamera TV Slovenija

26. julij 2017 ob 19:31

Koper - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Po arbitražni odločitvi glede morske meje med Slovenijo in Hrvaško v Piranskem zalivu ni miru. Slovenski pomorski policisti so do zdaj našteli več kot 50 incidentov oziroma primerov, ko hrvaški pomorski policisti posredujejo znotraj slovenskih teritorialnih voda.

Enega izmed dveh današnjih incidentov je ujela tudi kamera Televizije Slovenija. Slovenski policijski čoln je na sredini zaliva posredoval pri hrvaških policijskih čolnih, ki so, kot se je izkazalo, ovirali izolskega ribiča Mitjo Slugo pri lovu na hobotnice.

"To se na tem območju dogaja vsakodnevno," je povedal Sluga. "Ko prečkamo sredino zaliva, nas obiščejo hrvaški policisti in nas obvestijo, da se moramo umakniti, potem pa posredujejo še slovenski policisti, in to je to. To se vsak dan zgodi večkrat."

"Ni lepo delati v takem ambientu"

Hrvaško policijsko plovilo je ob slovenskem ribiču vztrajalo približno pol ure, nato pa je ribič plovilo obrnil in zaplul v smeri proti Izoli. Sluga je ob tem dejal, da se je obrnil, ker se je ribolov končal. "Ni pa lepo delati v takem ambientu, ko imaš tri ali štiri čolne okoli sebe," je še dodal Sluga.

Iz policijske uprave so nam sporočili, da so posredovali, ko sta se ob slovenskem ribiču znašla dva hrvaška policijska čolna. Hrvatom so izrekli opozorilo, slovenskega ribiča pa so zaščitili pri ribolovu. Izvedeli smo še, da se je danes na navedenem območju pred tem zgodil še en podoben incident. Tudi v tem primeru so slovenski policisti izrekli opozorilo, sledila je uradna zabeležka in obvestilo slovenskemu zunanjemu ministrstvu.

VIDEO Policisti v Piranskem zalivu našteli 50 incidentov

Edi Mavsar, TV Slovenija