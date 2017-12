Vlada v Posavju: v ospredju hidroelektrarne, turizem in NEK

Projekt izgradnje HE Mokrice se bo nadaljeval

6. december 2017 ob 12:28

Krško - MMC RTV SLO, STA

Posavje ima kot regija velik potencial, posebej na področju gospodarstva in turizma, je ob obisku vlade v Posavju ocenil premier Miro Cerar in poudaril, da ga veseli, da se tudi v tem delu Slovenije zmanjšuje brezposelnost.

Vlada je obisk začela v Cerkljah ob Krki, kjer se je najprej dotaknila dokončanja verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Premier jr dejal, da je "še posebej vesel", da je bila v tem mandatu dokončana gradnja hidroelektrarne Brežice, "ki je eden najpomembnejših infrastrukturnih objektov, dokončanih v tem mandatu", ter da se s tem nadaljuje gradnja verige hidroelektrarn - vlada se je po njegovih besedah odločila nadaljevati projekt hidroelektrarne Mokrice.

S hidroelektrarno Brežice in umetnim jezom, ki je bil ob tem narejen, je bilo po besedah Cerarja veliko narejenega ne samo za pridobivanje električne energije, ampak tudi za razvoj turizem in preprečevanje poplav. Vlada namerava po njegovih besedah intenzivno nadaljevati tudi izvedbo protipoplavnih ukrepov na tem območju, k čemur se je zavezala že leta 2014. Pri tem je posebej izpostavil Krško vas.

Poleg gradnje infrastrukturnih objektov je vlada v Posavju aktivna tudi na drugih področjih, med drugim na področju kmetijstva, izvaja tudi aktivnosti za uvedbo civilnega prometa na vojaškem letališču Cerklje ob Krki, je spomnil Cerar.

Glede NEK-a vladi "uspelo obnoviti dialog s Hrvaško"

Glede odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v Krškem je premier dejal, da se bodo ob njegovem obisku v Nuklearni elektrarni Krško zagotovo pogovarjali tudi o tem. Poudaril je, da vlada v tem primeru dela zelo trdo, saj se zaveda, da je treba biti aktiven, ker bo morala biti rešitev dorečena v prihodnjih letih. Kot je dejal, jim je uspelo obnoviti dialog s Hrvaško, pri čemer "pogovori in naša pričakovanja tečejo v pozitivno smer".

Glede izgradnje drugega bloka jedrske elektrarne je Cerar dejal, da to zagotovo ni nekaj, kar bi reševali v mandatu ene vlade. "Gre za zadevo, o kateri se ne more odločati zgolj ena vlada, o tem se morata odločiti širša strokovna javnost in družba. Verjamem, da bomo morali, ko bomo prišli do točke, ko se bo treba odločati, o tem povprašati tudi državljanke in državljane," je dejal.

Sicer pa je namen današnjega obiska vlade v Posavju po Cerarjevih besedah ta, da prisluhnejo lokalnem predstavnikom, gospodarstvenikom in drugim ter pogledajo, kje lahko še sodelujejo in kje lahko vlada še pomaga.

T. K. B.