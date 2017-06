Vox populi: Največ glasov bi pobrali SDS, SD in SMC

Vladi je podpora nekoliko padla

18. junij 2017 ob 19:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Če bi bile volitve to nedeljo, bi največ glasov prejel SDS, in sicer 14,9 odstotka. Sledi mu SD z 11,9 odstotka podpore, na tretjem mestu pa je SMC z 9,8-odstotno podporo.



ZL bi, po izsledkih ankete Vox populi, ki jo je za Televizijo Slovenija in časnik Dnevnik pripravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 ljudi med 13. in 15. junijem, pristal na četrtem mestu s 7,8 odstotka glasov. Na petem mestu se je znašel DeSUS s 6,4 odstotka podpore, NSi pa bi volilo 5,5 odstotka volivcev, kar bi stranki prineslo šesto mesto.



Junija je odstotek tistih, ki ne vedo, koga bi volili, spet nekoliko padel, ponovno pa je zrastel odstotek tistih, ki sploh ne bi odšli na volišča.



Če bi obveljali ti rezultati, bi SDS v DZ-ju dobil 23 sedežev, SD 18, SMC bi imel 15 poslancev, 12 poslanskih mest bi dobil ZL, DeSUS-u bi jih pripadlo 11 in NSi-ju devet. Dva sedeža gresta manjšinskima poslancema.

Zdrs podpore vladi

Izsledki junijske ankete kažejo tudi, da je vladi ta mesec, glede na maj, podpora padla za dve odstotni točki - 33 odstotkov vprašanih meni, da vlada dela dobro. Dobrih 62 odstotkov vprašanih pa delo vlade Mira Cerarja ocenjuje neuspešno.

Na lestvici priljubljenosti naših politikov ni velikih sprememb. Najbolj priljubljen politik v državi je še vedno Borut Pahor. Sledita mu Violeta Bulc in Tanja Fajon. Pravosodni minister Goran Klemenčič je pridobil dve mesti in je deveti, Igor Šoltes pa je izgubil tri mesta in je končal na 13. mestu. Družbo najbolj priljubljenih zapuščata Vinko Gorenak in Franc Bogovič.

A. Č.