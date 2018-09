Za položaj predsednika SLS-a se poteguje tudi Marjan Podobnik

Podobnik se v boj za predsedniški stolček podaja po vrnitvi v stranko, iz katere so ga pred dvema letoma izključili. Foto: BoBo

Kongres stranke bo 29. septembra

11. september 2018 ob 23:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na kongresu zunajparlamentarne stranke SLS konec meseca se bosta za predsedniško funkcijo potegovala nekdanji dolgoletni prvi mož stranke Marjan Podobnik in predsednik občinskega odbora SLS-a Vransko Janez Lencl.

Podobnik se v boj za predsedniški stolček podaja po vrnitvi v stranko, iz katere so ga pred dvema letoma izključili.

Novo vodstvo bodo člani stranke volili na kongresu, ki bo 29. septembra v Ljubljani. SLS je sicer brez predsednika ostal na dan parlamentarnih volitev 3. junija, ko je s tega položaja zaradi slabega volilnega izida odstopil Marko Zidanšek.

Po njegovem odstopu je vodenje stranke začasno prevzel podpredsednik Primož Jelševar, ki je nekdanje člane stranke, ki so bili v preteklosti iz nje izključeni, povabil, naj se ji znova pridružijo. Med njimi je bil tudi Marjan Podobnik, ki je SLS vodil med letoma 1992 in 2000, leta 2016 pa so ga po sporu z Zidanškom iz nje izključili.