SLS vabi Podobnika in druge izključene člane nazaj

SLS-u vrnitev v parlament ne uspeva

4. julij 2018 ob 20:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Podpredsednik SLS-a Primož Jelševar, ki po odstopu Marka Zidanška trenutno vodi stranko, je nekdanje člane stranke, ki so bili v preteklosti iz nje izključeni, povabil, naj se ji znova pridružijo.

V SLS-u so po neuspehu na nedavnih parlamentarnih volitvah ustanovili posebno skupino, pristojno za analizo volitev in priprave na kongres ter lokalne volitve. Na pobudo te skupine je v. d. predsednika stranke Primož Jelševar pretekli teden na pogovor o prihodnosti SLS-a in o povezavah na desnosredinskem političnem prostoru povabil vse tiste, ki so v preteklosti igrali dejavno vlogo v SLS-u.

Kot so sporočili iz stranke, je na pogovoru udeležence pozval k preseganju osebnih zamer iz preteklosti. Danes pa je v preteklosti izključenim članom poslal vabilo v stranko in jih pozval k medsebojni spravi. "V zgodovini, tako bogati, kot jo je imela SLS, je bilo mnogo odločitev, besed in dejanj, ki so se akterjem v svojem času zdela primerna in potrebna – tako za dobro stranke kot Slovenije, a so se kasneje izkazale za napačne, celo nepoštene, predvsem pa boleče za mnoge, ki ste se v življenju veliko žrtvovali za našo državo in za ideale ter vrednote SLS-a," je v pismu zapisal Jelševar. Kot je dodal, bi "rad imel čudežno palico, ki bi v trenutku popravila vse te krivice in nam povrnila medsebojno zaupanje". A lahko po njegovih besedah zaupanje povrne le čas, "ki ga živimo preudarno ob poznavanju in spoštovanju preteklosti". Sprava po njegovih besedah ne more biti enostranska poteza, "ampak je stanje duha, kjer mora biti vsak sposoben narediti korak nazaj, da lahko skupaj naredimo dva koraka naprej". Nekdanje člane vabi, naj se stranki znova pridružijo. Prepričan je, da bodo vabilo razumeli kot dobronamerno roko prijateljstva, "saj vem, da so vrednote SLS-a, ki so globoko zakoreninjene v nas, močnejše kot pretekle zamere". Podobnik: Dvomim, da je gesta iskrena

Poziv k spravi je prejel tudi nekdanji predsednik SLS-a Marjan Podobnik, ki je bil izključen leta 2016. Ocenjuje ga kot lepo gesto, ki bo imela pozitivne učinke. Kljub temu pa dvomi, da je bila iskrena, saj je bilo vodstvo po njegovih podatkih vanjo prisiljeno. Sklep, da se v stranko povabi nekdanje člane, je namreč sprejel glavni odbor stranke, vodstvo pa je z njegovo realizacijo zavlačevalo, je pojasnil za Slovensko tiskovno agencijo. Dokler ne bo jasno, da gre za iskreno gesto in prevzem odgovornosti vodstva, ki je "zavozilo" stranko, sam ne vidi nobenega smisla v tem, da bi se vanjo znova vključil, je še dodal.

Al. Ma.