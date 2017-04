Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 6 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Poudarki Lani je v Sloveniji začel veljati nov zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je nekoliko otežil poslovni odnos med finančnimi institucijami, kot so banke ali pa zavarovalnice z njihovimi komitenti. Po novem morajo namreč obstoječim in tudi novim strankam v podpis ponuditi dodatne obrazce, s katerim ocenijo tveganost stranke. Ker gre za skromen znesek 4.000 evrov in ker občan ni odprl nobenega novega računa in na banko ni prinesel nobenega novega denarja, se nam je administrativni postopek zdel vendarle nekoliko pretiran. Foto: EPA

Za prenakazilo dokazoval, da ni predsednik države

Posledice vse več terorističnih dejanj po svetu vedno bolj občutimo tudi navadni državljani

23. april 2017 ob 22:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zanimivo pismo nam je te dni poslal gledalec. Ko mu je potekla vezava zneska 4.000 evrov na eni izmed bank, so ga poklicali in vprašali, kaj bo s tem denarjem. Ker ni imel konkretnih načrtov, je odgovoril, naj denar prenakažejo na drug račun, ki ga ima pri isti banki. Pri tem sicer ni bilo težav, se je pa začudil, da je moral podpisati dva obrazca.

S prvim je potrdil, da ni predsednik države, vlade, parlamenta, minister, poslanec, ustavni ali vrhovni sodnik ... V drugem, ki se mu reče samopotrdilo, pa je moral podpisati, da davkov ne plačuje ne v Avstriji ne na Deviških otokih in ne kje drugje.

Ker gre za skromen znesek 4.000 evrov in ker občan ni odprl nobenega novega računa in na banko ni prinesel nobenega novega denarja, se nam je administrativni postopek zdel vendarle nekoliko pretiran.



Posledice vse več terorističnih dejanj po svetu vedno bolj občutimo tudi navadni državljani. Poleg daljših čakalnih vrst na mejnih prehodih se daljšajo tudi čakalne vrste v bankah. Zaradi zaostritve zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma so namreč banke dolžne poslovanje komitentov podrobneje spremljati, kar pomeni, da mora komitent izpolniti tudi kakšen obrazec več kot včasih.

Banke tudi s spremljanjem posameznih poslov ugotavljajo stopnjo tveganosti posamezne stranke. Zdaj že vsako gotovinsko transakcijo nad 15.000 evrov prijavijo Uradu RS za preprečevanje pranja denarja. Strožji zakon je posledica tudi razkritja afere o Panamskih dokumentih.

V primeru, da gre za visoko tvegano stranko, kot je na primer oseba, ki izhaja iz visoko tvegane države, med te denimo spada tudi Bosna in Hercegovina, je treba pridobiti tudi dokazilo o izvoru sredstev. Kar pa pogosto povzroča tudi takšne in drugačne odzive komitentov.

Za podrobnejše informacije in razlago smo želeli povprašati Urad RS za preprečevanje pranja denarja, a dobili odgovor, da za to temo nimajo primernega sogovornika. Podoben odgovor so nam poslali tudi iz Banke Slovenije in ministrstva za finance. V pogovoru s Slavkom Bobovnikom je v Dnevniku dogajanje komentiral davčni svetovalec Ivan Simič. Kaj je povedal, si lahko ogledate v spodnjem prispevku.

Marko Štor, TV Slovenija