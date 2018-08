Zanimanje za naravoslovne študije narašča

Vpis v prvi letnik študija

3. avgust 2018 ob 09:35,

zadnji poseg: 3. avgust 2018 ob 09:43

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Od minulega petka fakultete in samostojni visokošolski zavodi vpisujejo izbrane kandidate v prvi letnik študija za prihodnje študijsko leto. Na prvi izbrani študij se bo lahko vpisalo 90 odstotkov kandidatov.

V prvem prijavnem roku je prijavo oddalo 14 704 kandidatov, skozi sito je šlo 11 119 kandidatov, bodočih brucev. Drugače povedano: devet od deset kandidatov se bo do 17. avgusta vpisalo na prvo študijsko željo.

Kandidati so morali zbrati najvišje število minimalnih točk za vpis na študijske program: režija in snemanje na umetniški akademiji AGRFT, babištvo, fizioterapija, radiološka tehnologija, logopedija, farmacija, psihologija, medicina, laboratorijska biomedicina, kemija, pa tudi biokemija. V prvem prijavnem roku bodo študenti zapolnili mesta na ljubljanski pravni in ekonomski fakulteti, pa na študijih komunikologije, mednarodnih odnosov in novinarstva na fakulteti za družbene vede.

Z vpisom nimajo težav niti naravoslovni študijski programi, kot so biologija, biotehnologija, mikrobiologija itn. Tudi nekatere tehniške fakultete po besedah vodje visokošolske prijavno - informacijske službe Univerze v Ljubljani, Enrike Črnivec, beležijo dober vpis: "To so zlasti fakultete za računalništvo in informatiko, fakulteta za elektrotehniko, fakulteta za strojništvo, tudi na fakulteti za matematiko in fiziko je precej prijav, a morda manj presežka, manj omejitve. Vseeno ne moremo reči, da ni zanimanja za te programe. Splošno mnenje javnosti, da ni zanimanja za tehniko, naravoslovje ne vzdrži."

Res pa je, da ekonomsko-poslovne, izobraževalne, pravne in socialne vede vpisujejo večje število študentov kot naravoslovne in tehnične vede. Že nekaj let narašča krivulja vpisa na naravoslovje in tehniko: "Verjetno tudi trg dela povzroča to spremembo, kandidati, ki se vpisujejo na visokošolski študij, mislim, da se zavedajo, s katerimi diplomami se lažje dobi zaposlitev in se deloma tudi na to ozirajo. Prav pa je, da so v prvi vrsti pri izbiri študija kandidatov interes in sposobnosti."

Prosta mesta za drugi prijavni rok bodo znana 21. avgusta.

Nataša Lang, Radio Slovenija