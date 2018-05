Zavrnjena tožba SDS-a zaradi zadeve Patria

SDS je zahtevala 886.257 evrov odškodnine.

23. maj 2018 ob 13:23

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sodišče na prvi stopnji je zavrnilo odškodninsko tožbo SDS proti državi zaradi vpliva procesa Patria na volitve 2014.

SDS je v tožbi zaradi zadeve Patria zahtevala 886.257 evrov odškodnine. Izračun je predstavljal razliko med sredstvi, ki so jih prejeli iz državnega proračuna na podlagi števila dobljenih glasov na volitvah, in sredstvi, ki bi jih prejeli, če procesa Patria ne bi bilo. Pri tem so kot osnovo vzeli rezultat z volitev leta 2008.

Okrožno sodišče v Ljubljani je 7. marca po vsega dveh narokih končalo obravnavo odškodninske tožbe, pred tem pa je zavrnilo večino dokaznih predlogov.

Več sledi...

G. C.