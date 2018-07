Židan: Na posvet k Pahorju si želimo priti z več kot 46 glasovi

Triurni pogovor je bil predvsem vsebinski

3. julij 2018 ob 15:33,

zadnji poseg: 3. julij 2018 ob 21:59

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pogovore o programu koalicijske pogodbe so nadaljevali predsedniki šestih strank, predsednik SD-ja Dejan Židan je razkril, da so se tokrat posvetili pričakovanjem NSi-ja, v prihodnjih dneh pa pridejo na vrsto še druge stranke.

LMŠ je s predsedniki SD-ja, SMC-ja, NSi-ja, SAB-a in DeSUS-a nadaljeval pogovore. Čeprav se je namigovalo, da se bodo dotaknili tudi razdelitve resorjev med strankami, je tokrat ostalo zgolj pri pogovorih o vsebini osnutka koalicijske pogodbe.

Predsednik LMŠ-ja Marjan Šarec je potrdil, da so predelali vsebinske točke, razdelitev resorjev pa naj bi jih še čakala. Kdaj bodo prišli do kadrovskih zadev, je po njegovih besedah odvisno od tega, kdaj bodo končali vsebinska pogajanja. Z njimi bodo nadaljevali v sredo, prav tako na ravni predsednikov strank.

Šarec je pojasnil, da bodo resorji znotraj vlade ostali, kot so zdaj, dodali bodo le ministrstvo za digitalno družbo, kar je bil predlog LMŠ-ja že pred volitvami.

Zavez o podpori ni dal še nihče

Sestanek je dobre volje zapustil tudi predsednik SMC-ja, Miro Cerar, ki je povedal, da ga predvsem veseli, "da so na pogovorih konstruktivno sodelovali tudi predstavniki Nove Slovenije in da med njimi ni nepremostljivih razlik. To daje ta hip neko optimistično sporočilo, da lahko nadaljujemo v tej smeri." Obenem pa je navedel, da je pri usklajevanju osnutka koalicijskega sporazuma v prihodnjih dneh "treba narediti hitrejši premik".

Zavez o podpori koalicije sicer ni dal še nihče, zaveza bo dana, ko bodo šteli glasovnice, je poudaril Šarec. V NSi-ju nameravajo sicer pred vstopom v koalicijo opraviti interni referendum, kar pa Šarca ne skrbi. Na terenu naj bi stališče preverjali še v SD-ju, pobude o tem je bilo zaznati tudi v SMC-ju.

Obstaja realna možnost, da šesterica sestavi koalicijo

Cerar je poudaril, da bo SMC sodeloval tako pri vsebinskem oblikovanju koalicijske pogodbe kot pri tem, da se oblikuje razvojna, svobodomiselna in upa, da tudi stabilna vlada pod vodstvom Šarca. To bodo v petek na drugem krogu pogovorov povedali tudi predsedniku republike Borutu Pahorju. "Glede na pogovor verjamem, da mu bomo lahko sporočili, da obstaja zelo realna možnost, da šesterica strank, vključno s SMC-jem, sestavi koalicijo," je dejal.

Šarec pa je o tem dejal, da je načelna podpora lepa stvar, ampak da bo sam zadovoljen takrat, ko bodo glasovali in videli, da imajo 46 in več glasov.

Projektno koalicijsko pogodbo je možno hitro sestaviti

Prvak SD-ja Židan je s pogovori zadovoljen, po njegovih besedah so osnova, na podlagi katere lahko zelo hitro pridejo "do projektnih rešitev za tista področja, ki lahko Slovenijo pripeljejo hitro naprej". Kot je dejal, je optimist in si želi, da bi lahko na posvetu pri Pahorju v petek povedali: "K vam prihajamo z več kot 46 glasovi."

Židan sicer meni, da je potrebno veliko pripravljenosti za usklajevanje, podprl je tudi nakazano odločitev DZ-ja, da letos ne bo parlamentarnih počitnic.

Dodal je, da so za SD najpomembnejša področja zdravstvo, gospodarstvo in evropska gibanja, kadrovska vprašanja pa so po njegovem mnenju drugotnega pomena. "Zdaj ni čas za to, da bi močni ego kakega posameznika rahljal koalicijo," je prepričan.

Židan: Ne smemo pozabiti na Levico

Spregovoril je tudi o NSi-jevem dogovarjanju z SDS-om, kar pa Židana ne moti, saj to tudi transparentno povejo. Še vedno pa je prepričan, da ne bi smeli pozabiti na Levico. "To je stranka, ki je dala obljube volivkam in volivcem, tudi zaradi teh obljub je doživela kakšen glas podpore, in zdaj jih izključiti, pa tudi če mogoče sami želijo, je zelo napačno sporočilo."

Kot je Židan še pojasnil ob robu ob robu posveta širšega vodstva SD-ja, na katerem so opravili tudi analizo volitev, je v stranki prisoten optimizem, ker je "uspela najbolj med vsemi strankami izboljšati svoj rezultat".

Sa. J.