Židan: Trdo lahko začnemo delati že dan po volitvah

SD potrdil kandidatno listo

24. april 2018 ob 19:35

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na volilni konvenciji SD so potrdili listo kandidatov za volitve v DZ. Po besedah prvaka Dejana Židana so na njej samozavestni in marljivi ljudje, takšni z in brez izkušenj v politiki.

Židan je prepričan, da je SD uspelo povrniti zaupanje volivcev, v svojem govoru pa je med drugim izpostavil dolgoletno idejo socialne demokracije. Kot je poudaril, imajo v SD idejo, načrt in ljudi. Gre za idejo socialne demokracije - gibanja, ki se že 150 let med drugim bori za delavske pravice, politično emancipacijo, univerzalnost človekovih pravic in vrednote demokracije, je dejal Židan in dodal, da se njihova stranka nikoli ne bo imenovala po svojem predsedniku, saj njen cilj ni cilj predsednika stranke.

Načrt, ki so ga naslovili Samozavestna Slovenija, po Židanovih besedah vključuje deset strateških ciljev in več kot 500 ukrepov, usmeritve pa so tri: zmanjšanje družbene neenakosti, utrditev slovenskega gospodarstva in varnost, ki je osnova za blaginjo posameznika, družbe in naroda.

Ljudi, ki so jih uvrstili na kandidatno listo, pa je Židan označil za samozavestne in marljive, ki jim je mar za druge. Po njegovih besedah je so na kandidatni listi tako novi ljudje v politiki, ki so se imeli pogum izpostaviti, kot tudi kandidati s političnimi izkušnjami in dolgoletno tradicijo borbe za dobrobit ljudi.

Kot je dejal predsednik SD-ja, zdaj potrebujejo še zaupanje volivcev, kar je po njegovem mnenju "tista vrednota, ki jo je politika v Sloveniji tolikokrat zlorabila". "Obljubljali so preveč, izpolnili pa premalo, prav tako niso dali odgovorov na najpomembnejša vprašanja," je ocenil.

Po njegovem mnenju so si v SD-ju v zadnjih štirih letih povrnili zaupanje ljudi, in sicer "ne z velikimi besedami oziroma obljubami, ki se ne realizirajo, ampak s skromnostjo". "Verjemite, smo najboljše, kar se lahko ponudi slovenskim volivkam in volivcem," je prepričan.

Po poročanju TV Slovenija je Židan dejal, da so tako dobro pripravljeni, da lahko začnejo trdo delati že dan po volitvah.

O kandidatnih listah je 171 prisotnih delegatov na konvenciji danes tajno glasovalo za vsako volilno enoto posebej, kandidatom pa so namenili visoko podporo. Med oddanimi glasovnicami je bil poleg nekaj posameznih neveljavnih le en glas v eni od volilnih enot proti.

Kdo je na listi

Na listi SD-ja bodo tako na junijskih volitvah poleg Židana, ki je umeščen v domač murskosoboški okraj, kandidirali vsi dosedanji poslanci SD-ja z izjemo Marije Bačič, ki se vrača v pokoj, to so Matjaž Han, Matjaž Nemec, Jan Škoberne in Bojana Muršič. Prav tako sta na listi aktualni ministrici, ki prihajata iz kvote SD-ja, Anja Kopač Mrak in Andreja Katič, ni pa na njej podpredsednice stranke in evropske poslanke Tanje Fajon, ki je predsedovala konvenciji, in nekdanjega poslanca in vidnega člana stranke Bojana Kontiča.

Za poslanski mandat se bodo med drugim potegovali nekdanji ministri Ljubica Jelušič, Franc Križanič in Jernej Pikalo, ponovno pa tudi nekdanji poslanci Samo Bevk, Marijan Križman, Andreja Črnak Meglič in Dejan Levanič.

Med tistimi, ki bodo na volitvah zastopali barve SD-ja, so tudi dolgoletni sindikalist Dušan Semolič, podjetnik in maratonec Dušan Olaj, nekdanji glasbeni producent in založnik Goran Šarac, mednarodna pravnica Dominika Švarc Pipan, direktorica novomeške bolnišnice Milena Kramar Zupan in predsednik Mladinskega sveta Slovenije Tin Kampl.