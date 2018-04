SD potrdil program za državnozborske volitve

"Samozavestna Slovenija 2018-2026"

7. april 2018 ob 11:32,

zadnji poseg: 7. april 2018 ob 15:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Člani programske konference SD potrjujejo volilni program stranke z naslovom Samozavestna Slovenija 2018—2026, v katerem so v ospredju krepitev srednjega razreda, odprava neenakosti, ustvarjanje odpornega gospodarstva in varnosti v državi.

Židan je v nagovoru na programski konferenci stranke SD dejal, da program temelji na desetih strateških ciljih, 110 področnih ciljih in več kot 500 ukrepih, ki jih stranka namerava v celoti uresničiti v osmih letih. Po mnenju predsednika stranke Dejana Židana bodo že po štirih letih lahko pokazali dobre rezultate, nekatere zadeve pa želijo rešiti v prvem letu vladanja, če jim bodo volivci to omogočili.

S programom želijo Sloveniji ponuditi pot za preboj med deset najboljših držav v Evropi, ob bok Švedske, Finske in Danske itd. V programu so odgovorili na vsa vprašanja v družbi in širše, je dodal Židan. Stranka je po njegovih navedbah šla ne le v programsko, ampak tudi v kadrovsko prenovo. Kandidatno listo za državnozborske volitve pa bodo potrdili na volilni konvenciji 24. aprila.

"Po osmih letih uresničevanja tega programa bo Slovenija samozavestna, še vedno bo najlepša država, država srčnih in čudovitih ljudi, ampak tudi srečnejših, bolj inovativnih, samozavestnejših ljudi," je zbranim na konferenci dejal Židan. "Čez osem let, ko in če nam bo dano voditi državo, bo Slovenija bistveno bolj cenjena v mednarodni skupnosti."

Program Samozavestna Slovenija je eno leto z ekipo snoval Patrick Vlačič. Kot je dejal, je imel najlepšo nalogo v politiki, to je priprava programa, medtem ko ne bo kandidat za poslanca ali ministra v novem mandatu. V programu po njegovih besedah niso le široki cilji in usmeritve, pač pa tudi zelo konkretni, kot denimo, da tovornjaki ne bodo več prehitevali na avtocestah in da ne bodo več pokanja petard pred novim letom.

Vodja poslanske skupine Matjaž Han je na program ponosen. "Narejen je na dobri diagnozi, na izkušnji, in na tem, da vemo, da imamo za vsako stvar, ki jo hočemo izpeljati, tudi prave ljudi," je dejal. Obregnil se je tudi ob vedno nove obraze v politiki. Kot je dejal, se očita etabliranim strankam, kot je SD, da imajo stare obraze, a zatrjuje, da ima SD več novih obrazov na letošnjih volitvah, kot jih imajo nekatere nove stranke.

Mednarodna pravnica Dominika Švarc Pipan, ki bo na listi SD kandidirala na volitvah, pa je dejala, da Slovenija potrebuje vizijo in javno strategijo, kam želimo v svetu. Po njenem mnenju potrebuje premišljeno politiko vnaprej.

Zdravstvo

Židan zatrjuje, da je med prioritetnimi nalogami sanacija zdravstvenega sistema. Meni, da je treba spremeniti delovanje javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo imeli večja pooblastila in odgovornost in povečati delež BDP-ja za zdravstvo, ki v Sloveniji trenutno znaša 8,6 odstotka BDP. Dodal je, da v SD-ju ne sprejemajo tako dolgih čakalnih dob, zlasti ne v obdobju največje konjunkture in da so v preteklosti, pod vlado Boruta Pahorja, že dokazali, da znajo skrajševati čakalne dobe.

Sodstvo

Sodstvo je po Židanovih besedah iz leta v leto učinkovitejše, a neučinkovito, ko gre za najhujše zlorabe. Menil, da je treba spremeniti kazensko-procesno pravo in kazenski zakonik. Opozoril je, da so podprli predlagan kazenski zakonik, ki ga je pripravil sedanji pravosodni minister Goran Klemenčič, a jim zakona na koncu ni uspelo sprejeti, ker ga ni podprla niti Klemenčičeva lastna stranka.

Sociala in kultura

Židan je pohvalil ukrepe ministrice za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anje Kopač Mrak, zlasti v aktivni politiki zaposlovanja. "Tudi zaradi Kopač Mrakove in njenega dobrega dela so številke v državi danes tako dobre," je dejal. Na področju kulture je obljubil ne le okrepitev njenega financiranja, ampak tudi njeno večjo finančno samostojnost.

Davki

V SD-ju se zavzemajo za davčno prestrukturiranje oziroma kot pravi Židan:"Ko govorimo o davčnem prestrukturiranju, govorimo o novi zgradnji srednjega razreda." Hkrati je dodal, da je obdavčitev dobičkov podjetij v Sloveniji pod povprečjem EU-ja in spominja na davčne oaze.

Zunanja politika

Na področju zunanje politike je izpostavil, da v SD verjamejo v EU, saj kar 70 odstotkov BDP-ja ustvarimo z izvozom. Pohvalil je tudi delovanje njihove evropske poslanke Tanje Fajon, saj da je edina evropska poslanka iz Slovenije, ki je v okviru močne evropske družine upoštevana.

Delovanje v morebitni vladi

Predsednik SD-ja in kmetijski minister, ki opravlja tekoče posle, je dejal, da v SD-ju priznajo, če naredijo napako, in od tega ne bežijo. "Če naredimo napako, se opravičimo in ne iščemo krivcev od Karantanije naprej. Napako popravimo in ne zvalimo krivde na koalicijske partnerje ali družbene skupine," je razpoke koalicije v odstopu komentiral Židan.

Med gosti evropski in hrvaški socialisti

Programske konference se udeležujejo tudi predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije in sindikatov. Med tujimi gosti je bil tudi nekdanji avstrijski predsednik vlade in vodja avstrijskih Socialdemokratov (SPÖ) Christian Kern, ki je izrazil predvsem skrb zaradi vzpona desnega populizma v Evropi: "Ti konstantno premikajo meje, kaj je moralno. Napadajo brezposelne kot goljufe, napadajo svobodo tiska. Vsem obljubljajo brezplačno pivo, a ko pa pridejo na oblast, ga le oni pijejo," je izjavil.

Programske konference se je udeležil tudi predsednik Stranke evropskih socialistov (PES) Sergeji Stanišev, ki je SD-ju zaželel čim boljšo uvrstitev na volitvah, saj meni, da ima zelo jasno vizijo o prihodnosti Slovenije. "Verjamem v vaš uspeh. To bo tudi naš evropski uspeh," je dejal.

Predsednik hrvaškega SDP-ja Davor Bernardić pa meni, da je socialna demokracija bolj kot kadarkoli potrebna za Evropo in svet. "Danes imamo samo privid svobode, a so vse večje neenakosti v družbi. Imamo privid pravičnosti v družbi, a solidarnost, ki smo ji danes priča, je deklerativna, potrebujemo pa resnično solidarnost za dobro ljudi," je ocenil.

La. Da.