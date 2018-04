Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V ZL-DSD-ju poudarjajo, da morata politični in gospodarski sistem slediti načelom neposredne demokracije, socialno-tržnega gospodarstva in kolektivnih oblik lastnine osnovnih virov. Foto: BoBo Sorodne novice Veber in Žnidaršič na volitve s koalicijo Združena levica Dodaj v

ZL-DSD: Politični in gospodarski sistem morata slediti načelom neposredne demokracije

V ZL-DSD-ju predstavili program

10. april 2018 ob 20:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Združena levica - Demokratična stranka dela (ZL-DSD), ki vključuje tudi 4. skupino civilne družbe, na volitve odhaja s programom, s katerim bi zavarovali suverenost Slovenije.



Kot je na predstavitvi programa dejal predsednik ZL-DSD Franc Žnidaršič, je stranka na pravi poti, da v naslednji vladi oziroma koaliciji prispeva svoj delež k nujnim spremembam. Na področju gospodarstva po njegovih besedah zahtevajo sistemske spremembe pri upravljanju državnega premoženja, in sicer tako, da bi imeli polovico premoženja v lasti zaposleni in sindikati. Prav tako želijo, da se del vrednosti državnega premoženja prenese v pokojninski sklad.

V stranki se zavzemajo za pravičnejši davčni sistem, zato želijo povečati davke na kapital, nepremičnine in dobiček, predlagajo pa tudi odpravo fiskalnega pravila in uvedbo finančne policije. Razmerja plač bi omejili na ena proti pet, agencijsko delo bi prepovedali, minimalno plačo pa dvignili na takšno raven, da bi bila tudi najnižja pokojnina za polno delo nad pragom revščine, je predstavil Žnidaršič.

Zavzel se je za gradnjo neprofitnih stanovanj in za prenovo zdravstvenega sistema, v katerem bi morali po njegovem prepričanju na prvo mesto postaviti primarno raven zdravstvene dejavnosti. Poudaril je tudi, da je stranka zavezana ničelni toleranci do korupcije, sovražnega govora in kriminala.

Želijo si spremembe volilnega sistema

V koaliciji si želijo tudi spremembe volilnega sistema, s katero bi imel volivec po besedah predstavnika 4. skupine civilne družbe Simona Brežana več vpliva na izbiro kandidata, denimo s preferenčnim glasom. Kot pomembno je izpostavil tudi vpeljavo instituta odpoklica vseh javnih funkcionarjev.

Podpredsednik ZL-DSD Gregor Kaplan je na področju zunanje in mirovno-varnostne politike poudaril pomen prizadevanja za demokratizacijo upravljanja EU-ja in zaščite suverenosti države v okviru EU-ja. Med drugim se je zavzel za takojšen izstop iz Nata in za izterjavo dolga iz 2. svetovne vojne od Nemčije.

Predstavnica 4. skupine civilne družbe Jadranka Vesel pa je v okviru predlaganih ukrepov na področju okolja in infrastrukture med drugim omenila skrb za čisto ozračje in za čim bolj sonaravno kmetovanje ter zavzemanje za ničelno stopnjo odpadkov.

Sa. J.