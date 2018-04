Zorman izstopil iz SMC-ja: "Nekateri poslanci podprli sistemsko korupcijo"

Zorman nezadovoljen s Cerarjem

19. april 2018 ob 16:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poslanec SMC-ja Branko Zorman je izstopil iz stranke po padcu zakona o igrah na srečo, ki bi liberaliziral trg športnih stav, kateremu je nasprotoval tudi predsednik stranke Miro Cerar.

Državni zbor je s 35 glasovi za in 26 glasovi proti na izredni seji zavrnil novelo zakona o igrah na srečo, ki jo je pripravil in vložil poslanec SMC-ja Branko Zorman. Njegova poslanska skupina do novele ni imela stališča oziroma so glasovali po svoji vesti ali pa pred glasovanjem zapustili dvorano. Ker je DS na poprej že sprejeto novelo izglasoval odložilni veto, bi moralo pri ponovnem potrjevanju za glasovati najmanj 46 poslancev.

Vzrok za izstop je bil tudi obisk premierja in predsednika stranke SMC Mira Cerarja pri poslanski skupini, o katerem poroča Siol.net. Po pisanju portala je Cerar poslance pozval, naj glasujejo proti in s tem pokažejo enotnost. Tudi stališče vlade do novele je bilo negativno.



"Iskrenost v boju proti korupciji brez primere. Pri tem pa priznaš, da vsebine Zakona o igrah na srečo ne poznaš. Kompetentno in odgovorno vodenje, ni kaj. Srečno Slovenija!" je v odzivu na to tvitnil poslanec in nato napovedal izstop.

Zorman je novelo vložil, ker bi s tem po njegovi oceni okrepili financiranje slovenskega športa, saj bi od tujih ponudnikov športnih stav, ki bi zakonito prišli na slovenski trg, dobili koncesijski denar in davke. Ker imata trenutno monopol na tem področju Športna loterija in Loterija Slovenije, pa naj bi slovenski igralci na tujih platformah letno mimo slovenskega sistema vplačali več sto milijonov evrov. Zorman je tudi prepričan, da trenutna ureditev napaja korupcijo in "stare sile", ki iz sistema neupravičeno vlečejo denar.

Zorman: SMC ni več ista stranka kot pred štirimi leti

V izjavi za Slovensko tiskovno agencijo je še nekoliko podrobneje predstavil razloge za nenadno potezo. Ob zavrnitvi novele je bil negativno presenečen in razočaran, predvsem nad kolegi iz SMC-ja, ki so glasovali proti ali so se glasovanja vzdržali.

Zahvalil pa se je vsem, ki so podprli zakon, ki je bil po njegovem prepričanju dober za državni proračun, slovenski šport in invalidske organizacije. Že pred današnjim vnovičnim glasovanjem je zatrdil, da bi s sprejetjem zakona odpravili sistemsko anomalijo, ki hromi zadostno financiranje športa in onemogoča normalno delovanje športnih organizacij, prispevali k dodatnim prihodkom, namenjenim humanitarnim in invalidskim organizacijam ter izrazili nestrinjanje s sistemsko korupcijo, ki vlada na tem področju.

SMC po Zormanovih besedah ni več stranka, v katero je vstopil pred državnozborskimi volitvami pred štirimi leti in ki si je kot enega izmed ključnih ciljev zadala prizadevanja za skupno dobro in proti sistemski korupciji.

"Danes so nekateri poslanci te stranke podprli prav to, sistemsko korupcijo pri financiranju športa," je povedal in dodal, da je Cerar, ki opravlja tekoče posle, z osebnim posredovanjem ta teden v poslanski skupini v podporo zavrnitvi zakona kljub deklarativnemu boju proti starim silam v politiki zaščitil prav te stare sile v športu.

Aljoša Masten