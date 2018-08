Ob 20.00 na TV SLO 2/MMC-ju: Atletski boji iz Berlina

Sobota brez slovenskih nastopov

11. avgust 2018 ob 18:13

Berlin - MMC RTV SLO

Predzadnji dan evropskega atletskega prvenstva v Berlinu bodo podelili enajst kompletov medalj. Znana sta že prvaka v hoji na 20 kilometrov. To sta Španca Maria Perez in Alvaro Martin.

Obe preizkušnji v hoji sta bili na sporedu že dopoldne.

Zvečer od 20.00 do 21.50 se bodo atleti merili še v skoku v višino ter v tekih na 800 in 5.000 m, atletinje pa v skoku v daljino in metu diska ter tekih na 200 in 400 m, ob koncu pa bosta še štafetna teka na 4 x 400 m.

Prenos dogajanja iz Berlina lahko od 20.00 naprej spremljate na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Sobota v Berlinu bo minila brez slovenskih nastopov. Kot zadnja izmed slovenske zasedbe bo v nedeljo ob 20.55 v finalu teka na 3.000 m z zaprekami tekla Maruša Mišmaš.

ATLETIKA 24. EVROPSKO PRVENSTVO

BERLIN, sobotne končne odločitve Hoja, 20 km (M): 1. A. MARTIN ŠPA 1:20:42 2. D. GARCIA CARRERA ŠPA 1:20:48 3. V. MIZINOV RUS 1:20:50 Hoja, 20 km (Ž): 1. M. PEREZ ŠPA 1:26:36 2. A. DRAHOTOVA ČEŠ 1:27:03 3. A. PALMISANO ITA 1:27:30

A. V.