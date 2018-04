Franci Pavšer

16. april 2018 ob 12:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

V tokratnem prepiru glede nagrad gre za sabljanje med vodstvom košarkarske zveze in vlado. Oboji so polni hvalospevov in praznih žepov. Košarkarji so pred mesecem dni podpisali pismo predsedniku vlade, ne vem, ali so ga tudi napisali.

Slovenski reprezentanti vseh panog so se za svoje premije vedno pogovarjali z vodstvom zveze in ne vlade. Košarkarji ob političnih obljubah o morebitnem še kakšnem evru očitno niso vedeli, da če politik reče "da", to pomeni "mogoče", če reče "mogoče", pa pomeni "ne". Če slučajno reče "ne", pač ni pravi politik.

No, vodilni na košarkarski zvezi bi to modrost lahko poznali. Predvsem pa tudi sami primaknili kakega tisočaka. Vodstvo zveze govori, kako mora država nagraditi in ceniti uspeh, hkrati pa se je po prvenstvu zgodilo celo, da reprezentanti na dresih nimajo več pokrovitelja.

Novinar Vala 202 Franci Pavšer o denarnih nagradah zlatih košarkarjev ter pingpongu med KZS-jem in slovensko vlado