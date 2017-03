Dunaj in KAC že v polfinalu Lige Ebel

Bolzano še tretjič zapored premagal Linz

5. marec 2017 ob 22:12

Innsbruck - MMC RTV SLO

Hokejisti Dunaja in KAC-a so se ekspresno prebili v polfinale Lige Ebel. Zelo blizu napredovanja sta tudi Salburg in Bolzano, ki vodita so 3:1 v zmagah.

Celovčani so presenetljivo gladko pometli z Orli iz Znojma. Na četrti tekmi je dvakrat zadel Stefan Geier, po 60 minutah je bilo 2:2. V prvem podaljšku sta mreži mirovali, v 83. minuti pa je Thomas Koch spretno podstavil palico pred vrati in zagotovil KAC-u zmago v seriji 4:0 proti lanskim finalistom Lige Ebel.

Dunaj, ki je zbral največ točk v rednem delu in tudi v drugem delu tekmovanja, se je veselil še četrte zmage nad Innsbruckom (2:3). Blestel je znova Riley Holzapfel, ki je dvakrat zadel ob prednosti igralca več.

Linz je v zadnjih dveh sezonah izločil Bolzano v končnici, tokrat pa so se črna krila znašla v velikih težavah. Italijani so pred 6.100 gledalci dobili četrto tekmo s 5:4 po podaljšku in vodijo s 3:1 v zmagah. Junak v podaljšku je bil Luca Frigo v 69. minuti po lepi podaji Brodieja Reida z desne strani.

Gradec je ugnal Salzburg s 4:0 in znižal zaostanek na 1:3 v zmagah. Bernharda Starkbauma je dvakrat matiral Evan Brophey. Luka Gračnar je bil znova le na klopi rdečih bikov, ki pa si lahko v torek v domači dvorani zagotovijo polfinale.

Četrtfinale, četrte tekme:

Innsbruck - DUNAJ 0:4

2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Clark 18., Huber 54.; Holzapfel 5., 19., Fraser 33.



Orli Znojmo - KAC CELOVEC 0:4

** 2:3 (0:0, 1:1, 1:1)

Spaček 34., McMonagle 48.; S. Geier 22., 53., Koch 83.

** - v drugem podaljšku



BOLZANO - LINZ 3:1

* 5:4 (2:1, 1:2, 1:1)

Oleksuk 7., 19., Vallerand 30., Reid 45., Frigo 69.; Loik 18., Da Silva, Oberkofler 31., Hofer 57.

* - v podaljšku



GRADEC - SALZBURG 1:3

4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Setzinger 30., Brophey 39., 58., Siddall 57.



Izid v zmagah je v krepkem tisku. Igrajo na štiri zmage.

A. G.