Fleury najbolj zveneča okrepitev hokejistov Las Vegasa

Zlati vitezi so 31. moštvo v Ligi NHL

22. junij 2017 ob 08:37

Las Vegas - MMC RTV SLO

Nova ekipa v Ligi NHL Las Vegas Golden Knights so na razširjenem naboru nabrali svoje moštvo 30 hokejistov iz drugih ekip.

Za razširjeni nabor je morala vsaka od obstoječih 30 ekip v Ligi NHL pripraviti seznam sedmih napadalcev, treh branilcev in vratarja ali osmih igralcev in vratarja, med katerimi so lahko izbirali predstavniki Las Vegas Golden Knights.

Klub iz Nevade ima v svojem logotipu viteško čelado in je 31. moštvo lige, za pristop k tekmovanju pa je moral plačati 500 milijonov ameriških dolarjev.

Nova ekipa je na naboru najprej izbrala vratarja Colorada Calvina Pickarda, nato pa Jamesa Neala, ki je v končani sezoni pripomogel Nashvillu do finala Stanleyjevega pokala.

Glavni zvezdnik zlatih vitezov pa je 32-letni Fleury, ki je v tej sezoni s Pittsburghom osvojil Stanleyjev pokal, skupaj ima že tri. "Res sem vesel novega okolja in komaj čakam, da začnemo. Slišal sem, da smo že razprodali dvorano za prihajajočo sezono, zato je krasno, da nas podpirata tudi lokalna skupnost in gledalci," je ob tem dejal Fleury, ki je bil deležen najglasnejših ovacij, ko so v polni dvorani T-Mobile v Las Vegasu prebrali njegovo ime.

Zdaj se bodo začela kupčkanja, tako da nekaj igralcev zanesljivo ne bo igralo za Las Vegas. Leta 1999 je Atlanta izbrala 26 hokejistov, od katerih deset ni nikoli zaigralo za Thrasherse. Zadnji razširjeni nabor je bil leta 2000, ko je v ligo vstopil Columbus.

