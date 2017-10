Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar je v tej sezoni Lige NHL dosegel že po štiri gole in podaje. Foto: Reuters Dodaj v

Gol in podaja Kopitarja za skok Kraljev na vrh lige

Kapetan Los Angelesa začel odločilno akcijo

16. oktober 2017 ob 07:35

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa še naprej navdušujejo na začetku sezone in so se z novo zmago, potem ko so na domačem ledu s 3:2 odpravili New York Islanderse, povzpeli tudi na vrh Lige NHL.

Znova je odlično igral Anže Kopitar. Najboljši slovenski hokejist je v 13. minuti načel gostujočo mrežo, ko je popeljal plošček v napadalno tretjino, podal pred vrata, kamor je vdrsal Dustin Brown, ploščica pa je ob pomoči Adama Pelecha končala za hrbtom Haroslava Halaka.

Kopitar je bil tudi glavni režiser odločilne akcije na tekmi. Ko so gostje iz New Yorka v Staples Centru imeli igralca več na ledu je prestregel plošček po podaji Josha Ho-Sanga. Po levi strani je zadrsal v protinapad, nato pa natančno podal Drewu Doughtyju, ki je ploščico spravil za hrbet slovaškega vratarja. Z osmimi točkami si kapetan Los Angelesa deli peto mesto na lestvici najboljši strelcev lige.

Tekme 15. oktobra:

LOS ANGELES - NY ISLANDERS 3:2

Kopitar 13., Muzzin 32., Doughty (podaja Kopitar) 46.; Bailey 29., Cizikas 55.



VEGAS - BOSTON 3:1



ANAHEIM - BUFFALO 1:3



Tekma 16. oktobra:

DETROIT - TAMPA BAY

VZHODNA KONFERENCA ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TORONTO MAPLE LEAFS 5 4 1 0 8 TAMPA BAY LIGHTNING 5 4 1 0 8 DETROIT RED WINGS 5 4 1 0 8 OTTAWA SENATORS 5 3 0 2 8 FLORIDA PANTHERS 4 2 2 0 4 BOSTON BRUINS 5 2 3 0 4 MONTREAL CANADIENS 5 1 3 1 3 BUFFALO SABRES 6 1 4 1 3 METROPOLITANSKA DIVIZIJA NEW JERSEY DEVILS 5 4 1 0 8 COLUMBUS BLUE JACK. 5 4 1 0 8 PITTSBURGH PENGUINS 6 3 2 1 7 WASHINGTON CAPITALS 6 3 2 1 7 PHILADELPHIA FLYERS 5 3 2 0 6 NEW YORK ISLANDERS 6 2 3 1 5 CAROLINA HURICANES 3 1 1 1 3 NEW YORK RANGERS 6 1 5 0 2 ZAHODNA KONFERENCA CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To CHICAGO BLACKHAWKS 6 4 1 1 9 COLORADO AVALANCHE 6 4 2 0 8 ST. LOUIS BLUES 6 4 2 0 8 WINNIPEG JETS 5 3 2 0 6 NASHVILLE PREDATORS 5 2 2 1 5 MINNESOTA WILD 4 1 1 2 4 DALLAS STARS 5 2 3 0 4 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 5 4 0 1 9 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 5 4 1 0 8 CALGARY FLAMES 6 4 2 0 8 ANAHEIM DUCKS 6 2 3 1 5 VANCOUVER CANUCKS 4 1 2 1 3 EDMONTON OILERS 4 1 3 0 2 SAN JOSE SHARKS 4 1 3 0 2 ARIZONA COYOTES 5 0 4 1 1

