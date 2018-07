Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Miha Brus je bil eden ključnih hokejsitov Jesenic, ki so v zadnjih štirih sezonah osvojili tri naslove državnega prvaka. Foto: www.alesfevzer.com Dodaj v

Izkušeni Brus ostaja v Podmežakli

Na Jesenicah znova gradijo močno zasedbo

27. julij 2018 ob 18:41

Jesenice - MMC RTV SLO

Eden izmed nosilcev igre Jesenic v zadnjih letih Miha Brus je podaljšal pogodbo z Jeseničani še za eno sezono. 31-letni napadalec je celotno kariero posvetil igranju v rdečem dresu.

Lanska sezona je bila zanj ena najuspešnejših. V rednem delu Alpske lige je odigral 30 tekem in dosegel 26 točk (13 zadetkov in 13 podaj), potem pa ga je ustavila poškodba. V ekipo se je vrnil šele v končnici. V dvanajsti sezoni med člani želi svoje znanje in izkušnje prenašati na mlajše hokejiste.

Trener državnih prvakov Gaber Glavič bo imel na voljo zelo močno zasedbo. Nekdanji vratar se zaveda, da je najbolj pomemben prav čuvaj mreže. Najboljši vratar Alpske lige v lanski sezoni Clarke Saunders ostaja v Podmežakli. 28-letni Kanadčan je imel številne ponudbe po sijajni sezoni, vendar se je odločil, da ostane na Jesenicah.

Začetek Alpske lige 15. septembra

V letošnji sezoni bo v Alpski ligi znova 17 moštev, ekipa Neumarkt Egna je iz lige izstopila, zamenjal jo je Milano. V rednem delu, ki se začenja 15. septembra, bodo ekipe odigrale 40 tekem, po sistemu vsak z vsakim, osem srečanj pa bodo moštva odigrala znotraj geografskih skupin – oba slovenska predstavnika sta del regionalne skupine vzhod, v kateri so še Zell am See, Salzburg mladi in druga ekipa celovškega KAC-a. Prvi večni derbi bo na sporedu 27. oktobra v dvorani Podmežakla, ekipi Jesenic in Olimpije pa se bosta v rednem delu srečali štirikrat.

Po koncu rednega dela se bo letos v končnico uvrstilo 12 ekip. Najboljša štiri moštva rednega dela bodo neposredno uvrščena v četrtfinale, medtem ko se bodo moštva, uvrščena od 5. do 12. mesta, pomerila na dve zmagi za preboj med osmerico. Moštva med 13. in 17. mestom bodo sezono končala. Četrtfinale bodo ekipe odigrale na štiri dobljena srečanja, polfinale na tri zmage, finale pa znova na štiri zmage.

A. G.