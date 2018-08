Jaromir Jagr za Val 202: Anže Kopitar igra podoben hokej kot jaz

"Leta so samo številka"

24. avgust 2018 ob 09:23

Jaromir Jagr je eden izmed najboljših hokejistov v zgodovini. Drugi strelec vseh časov v NHL-u, olimpijski in svetovni prvak bo februarja star 47 let. V rojstnem Kladnu se pripravlja na novo sezono.

Po enem izmed treningov je posebej za Val 202 spregovoril o več kot tri desetletja dolgi karieri, vodenju matičnega kluba, Anžetu Kopitarju in o tem, zakaj na dresu že vso kariero nosi številko 68.

Jaromir Jagr je tudi gost posebne epizode podkasta Zgodbe o praški pomladi. Poslušate ga lahko tukaj.



Jagr, številka 68

Kladno je srednje veliko češko mesto, kakšnih 30 kilometrov oddaljeno od Prage. Prvi vtis ni najboljši, gre za tipično industrijsko naselje, katerega razvoj je bil odvisen od železarstva, ki pa je po žametni revoluciji leta 1989 in spremembi sistema bolj ali manj propadlo. No, središče dogajanja je športni park, kjer stoji hokejska dvorana, ki je bila zgrajena pred 60 leti, ko je Kladno gostilo predtekmovanje svetovnega prvenstva skupine A, ki je potekalo v takratni Češkoslovaški.

Dobro desetletje pozneje, februarja 1972, se je v Kladnu rodil Jaromir Jagr, eden izmed najboljših hokejistov vseh časov na svetu. Štiri leta prej je Češkoslovaško zaznamovala invazija sovjetskih čet, ki je prekinila nekajmesečno obdobje normalizacije in liberalizacije, znano kot praška pomlad.

Jaromir Jagr že vso svojo kariero igra s številko 68, kot pojasni na začetku pogovora, je razlog prav v praški pomladi in z njo povezana usoda njegovega dedka: "Pred komunističnimi časi smo bili kar bogati. Moj dedek je imel kmetijo. Potem pa se je zgodilo podobno kot tudi mnogim v Sloveniji oziroma v nekdanji Jugoslaviji. Komunisti so lahko počeli, kar so želeli, kdor je bil bogat, so ga zaprli. Tako se je zgodilo tudi z mojim dedkom, za pet let so ga zaprli že leta 1963. Leta 1968 je bilo v obdobju praške pomladi na Češkem pol leta svobode, takrat so ga izpustili iz ječe. Zato nosim številko 68."

Oče mu je predal klub

Jaromir Jagr je dres s številko 68 v najmočnejši hokejski ligi na svetu, severnoameriški NHL, nosil kar neverjetnih 25 let! Za devet različnih klubov je odigral 1733 tekem in bil dvakrat prvak, vmes je tri leta igral še v elitni ruski ligi! Jagr je s 1921 točkami, od tega 766 goli in 1155 podajami, na drugem mestu seznama najboljših hokejistov NHL-a vseh časov. Januarja letos je po seriji poškodb prekinil enoletno pogodbo z moštvom Calgary Flames. Vrnil se je domov v Kladno.

“Vrnil sem se predvsem zaradi matičnega hokejskega kluba v Kladnem. Moj oče je imel v lasti klub od leta 1994. Pred šestimi leti ga je predal meni, kar je bilo bolj slabo darilo … Upravljati športni klub v naši državi ni enostavno, to ni dober posel, izgubljaš denar. Na drugi strani pa gre za odgovornost do otrok in njihovih sanj. V klubu imamo 500 otrok. Moram jim omogočiti, da sledijo svojim sanjam. Tako kot sem jim nekoč jaz.”

Jaromir Jagr je že s 15 leti zaigral za Kladno v češki ligi. Klub je bil v obdobju komunizma v okviru tamkajšnje železarne, torej podobna zgodba kot z našimi Jesenicami. Po zamenjavi sistema je hokej v Kladnu leta 1994 prevzel Jaromir Jagr starejši, sicer lastnik verige hotelov in drugih podjetij. Ko se je starejši Jager upokojil, je klub prevzel mlajši Jaromir.

"Leta so samo številka"

Lani je zaradi poškodbe odigral le pet tekem, po okrevanju se je kljub številnim obveznostim v klubskih pisarnah odločil, da pomaga tudi na ledu. Avgusta je že uspešno odigral nekaj prijateljskih tekem. Dejansko vstopa že v 32. leto aktivne kariere: “Ne počnem drugega, kot da igram hokej. Nimam težav. Vse je odvisno od tega, kako sem pripravljen. Ko sem bil mlad, sem treniral veliko več od drugih. Zdaj je drugače, šele zdaj ugotavljam, kaj vse sem počel v mlajših letih. V domačem klubu sem zdaj tudi v povsem drugačni vlogi, sem lastnik in menedžer, kar pomeni številne dodatne obveznosti, od podpisovanja pogodb do vodenja drugih organizacijskih stvari. To je veliko težje, kot pa samo igrati hokej.”

Jaromir Jagr je sinonim za hokej na Češkem in v Kladnu. Okoli dvorane, ki sprejme 5 tisoč gledalcev, visijo njegove fotografije. Tudi na klubskih dresih in ob ogradi ledene ploskve je seveda reklama za njegovo podjetje JagrTeam, ki se ukvarja s prodajanjem hokejske opreme, pri poslu Jaromirju pomaga njegova 24-letna nečakinja.

Med čakanjem na pogovor smo spremljali celoten dopoldanski trening Jaromirja Jagra. V zmernem tempu je treniral individualno, najprej se je malo razdrsal, izvedel nekaj strelov in se za eno uro ob kavi zapletel v pogovor s klubskimi uslužbenci. Kot nam je povedal klubski predstavnik za odnose z javnostmi, se Jagr zelo prilagaja počutju. Pomembno mu je, da je doma blizu dvorane, do športnega parka v Kladnu ima samo 5 minut. Včasih se odloči tudi za trening ob polnoči. Popolnoma se prilagaja počutju.

“Ja, leta … Vedno sem verjel, da so leta samo številka. Če si sposoben trenirati, potem lahko igraš. Ko si starejši, po treningih potrebuješ več časa, da spet nabereš moči. To je edina razlika. V mojim letih po eni uri treninga potrebuješ štiri ure počitka. Mladi lahko trenirajo veliko dlje.”

Trening si je ogledalo tudi nekaj navijačev, neki oče je klubski trgovini kupil Jagrov dres in zvezdnik ga je robotsko podpisal. Po končani vadbi si je vzel čas tudi za Val 202, po večtedenskem usklajevanju smo dobili odmerjenih kratkih 5 minut.

Jagr in politika

Poleg hokejskih vprašanj nas je zanimal tudi Jagrov pogleda na politiko in gospodarstvo, še posebej, ker se je pred leti kar rad vključeval v češko politično življenje in večkrat podprl demokrate nekdanjega češkega predsednika Klausa in nekdanjega premiera Nečasa.

“Večino časa sem preživel v ZDA, zato nisem bil dobro seznanjen z razmerami v domovini. Na Češkem oziroma v Evropi sem bil nekje 2 do 3 mesece na leto. Lahko rečem, da je v ZDA vse veliko lažje, gospodarstvo je močnejše, storitve so boljše, tudi povprečne plače so večje … Srednji sloj je bogatejši kot v Evropi. Težko ocenjujem za Evropo, nekaterim državam gre bolje, drugim slabše. Mislim, da nam gre na Češkem precej dobro. Seveda se ljudje vedno pritožujejo, če bi se nehali pritoževati, bi to pomenilo konec sveta. Ampak, v redu smo.”

Anže Kopitar ga spominja nanj

Za konec sem prihranil vprašanje o našem hokejskem zvezdniku Anžetu Kopitarju. Lani poleti so Kopitarjevi LA Kings nekaj časa kazali zanimanje za podpis pogodbe z Jaromirjem Jagrom, a dogovora na koncu ni prišlo. Jagr in Kopitar sta bila kar nekajkrat tekmeca na ledu lige NHL, češki veteran ima o slovenskem zvezdniku dobro mnenje.

“Spremljam ga. Zelo je impresiven, še posebej, ker prihaja iz države, v kateri hokej ni tako zelo priljubljen. Uspel je v NHL-u, je eden izmed najboljših. Pomembno je, da zelo dobro igra v obeh smereh. Lahko igra odlično obrambo, kot nihče drug, hkrati pa zabija gole. Spominja me name. Podobno je grajen in igra podobno kot jaz, no, jaz sem bil močnejši … Morda je zdaj nekoliko laže zanj, ker je v konkurenci več manjših hokejistov. Fizično je močnejši od njih in laže igra 1 na 1, ob ogradi nima prave konkurence.”

Kljub temu, da se je Jaromir Jagr pred meseci od NHL poslovil z vsaj malo grenkobe, pa za svojo veteransko vrnitev prek luže ne vidi več možnosti:“Ne, mislim, da se ne bom vrnil. Ne maram več NHL-a.”

Jaromir Jagr torej ostaja aktivni hokejist še vsaj leto dni. Zagotovo je najboljše zagotovilo za polne dvorane na Češkem. In seveda tudi za dober obhokejski posel. Večino treninga je imel na glavi prepoznavno kapo z velikim cofom, ki je menda najbolje prodajani klubski rekvizit hokejskega kluba Kladno. Jagr sicer nima več tako izrazite frizure, s katero je zaslovel ob začetku kariere, a vseeno ostaja velik zvezdnik. Zagotovo ga bo tudi v novi sezoni obiskala skupina njegovih najbolj zvestih navijačev, ki se imenujejo Travelling Jagrs - Potujoči Jagri. Gre za kanadske navijače, ki so našemljeni v Jaromirja Jagra, in seveda največ pozornosti namenjajo frizuri …

