Jeseničani veliko premoč kronali z enim zadetkom v vsaki tretjini

SZ Olimpija gosti izbrance Iva Jana

1. november 2017 ob 20:29

Jesenice - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so v 15. krogu Alpske lige v Podmežakli premagali Fasso s 3:0. SŽ Olimpija se v Tivoliju meri s Sterzingom.

Na zadnji tekmi v soboto so slovenski prvaki izgubili v Val Gardeni z 2:3 ter tako prekinili niz desetih zaporednih zmag.

Tokrat so zanesljivo premagali ekipo iz spodnjega dela lestvice, po enkrat so zadeli v vsaki tretjini, imeli pa so priložnosti, da bi ob 47 strelih na vrata tekmecev njihovo mrežo napolnili še bolj izdatno.

Že v uvodni tretjini je 800 gledalcev v podmežakli videlo veliko premoč železarjev. Edini zadetek je dosegel Luka Kalan v 17. minuti. V 33. minuti je Urban Sodja povišal na 2:0. Končni izid je v 43. minuti ob prednosti igralca več postavil kapetan Andrej Tavželj. V vratih je priložnost dobil Mark Vlahovič, ki je ustavil vseh 17 strelov.

Jeseničane čaka v soboto derbi vodilnih, ko bodo gostovali pri Rittnerju.

15. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - FASSA

3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

800; Kalan 17., U. Sodja 33., Tavželj 43.



Ob 19.15:

SŽ OLIMPIJA - STERZING

-:- (0:0, 3:1, -:-)

Hebar 21., Petek 36., Zorko 38.; Felicetti 36.



FELDKIRCH - ASIAGO 1:4

NEUMARKT - CORTINA

KITZBÜHEL - KAC MLADI

RITTNER - BREGENZERWALD

GARDENA - PUSTERTAL

SALZBURG MLADI - LUSTENAU

Lestvica: * x RITTNER 13 9 3 0 1 33 SIJ ACRONI JESENICE 13 9 2 1 1 32 ASIAGO 13 9 1 1 2 30 SŽ OLIMPIJA 15 8 1 1 5 27 BREGENZERWALD 14 7 1 2 4 25 CORTINA 14 4 2 2 4 24 STERZING 12 6 2 1 3 23 ZELL AM SEE 14 6 2 0 6 22 ... * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.