Kempe ključ do uspeha Kingsov v Ottawi

21-letni Šved vse pomembnejši člen Los Angelesa

25. oktober 2017 ob 08:17

Ottawa - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so se v noči s torka na sredo v Ligi NHL po porazu v Torontu vrnili na zmagovito pot. Tokrat so po kazenskih strelih strli odpor v Ottawi (2:3). Mož odločitve je bil Adrian Kempe.

Kempe, ki je bil leta 2014 na naboru s strani Kingsov izbran kot 29. igralec, je v izjemni formi. V letošnji sezoni je na devetih tekmah zadel pet golov. Tudi v Ottawi se je vpisal med strelce. Najprej ob izteku rednega dela srečanja, ko je izenačil izid na 2:2, nato še po uspešno izvedenem kazenskem strelu.

Kingsi so sicer prvi povedli, po Kempejevi podaji - ta je dobil sodniški met - je že po 24 sekundah srečanja z modre črte zadel Alec Martinez. Izid je dobrih pet minut pozneje izenačil Dion Phaneuf s silovitim strelom z leve strani, ki je v mrežo zletel mimo palice nemočnega vratarja Darcyja Kuemperja.

V drugi tretjini sta mreži obmirovali, v tretji so gledalci v Canadian Tire Centru videli še dva zadetka. Nate Thompson je presenetil goste in v igri z igralcem manj poskrbel za preobrat (2:1), a je nato slabi dve minuti pred koncem Kempe izsilil podaljšek. 21-letni Šved je izkoristil darilo domačega vratarja Mika Condona, ki si je privoščil gromozansko napako in je nasprotniku plošček izza gola podal naravnost na palico.

Ker tudi podaljšek ni prinesel zmagovalca, so o polnem izkupičku točk odločali kazenski streli. Anže Kopitar je svoj strel zapravil, Michael Cammalleri in Kempe ga nista.

Liga NHL, tekme 24. oktobra:

OTTAWA - LOS ANGELES ** 2:3

Phaneuf 7., Thompson 47.; Martinez 1., Kempe 59.



NY ISLANDERS - ARIZONA 5:3

PHILADELPHIA - ANAHEIM 2:6

PITTSBURGH - EDMONTON * 2:1

CAROLINA - TAMPA BAY 1:5

BUFFALO - DETROIT 1:0

MONTREAL - FLORIDA 5:1

NASHVILLE - CALGARY ** 2:3

MINNESOTA - VANCOUVER 0:1

COLORADO - DALLAS 5:3

VEGAS - CHICAGO 4:2



* - podaljšek; ** - kazenski streli

Vzhodna konferenca:

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 10 8 1 1 17 TORONTO MAPLE LEAFS 9 7 2 0 14 OTTAWA SENATORS 9 4 1 4 12 DETROIT RED WINGS 10 4 5 1 9 BUFFALO SABRES 10 3 5 2 8 BOSTON BRUINS 7 3 3 1 7 FLORIDA PANTHERS 8 3 5 0 6 MONTREAL CANADIENS 9 2 6 1 5 METROPOLITANSKA DIVIZIJA PITTSBURGH PENGUINS 10 6 3 1 13 NEW JERSEY DEVILS 8 6 2 0 12 NEW YORK ISLANDERS 9 5 3 1 11 COLUMBUS BLUE JACK. 8 5 3 0 10 PHILADELPHIA FLYERS 9 5 4 0 10 WASHINGTON CAPITALS 9 4 4 1 9 CAROLINA HURICANES 7 3 3 1 7 NEW YORK RANGERS 10 2 6 2 6

Zahodna konferenca:

CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 9 6 2 1 13 CHICAGO BLACKHAWKS 10 5 3 2 12 COLORADO AVALANCHE 9 5 4 0 10 DALLAS STARS 9 5 4 0 10 NASHVILLE PREDATORS 9 4 3 2 10 WINNIPEG JETS 7 4 3 0 8 MINNESOTA WILD 7 2 3 2 6 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 9 7 1 1 15 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 8 7 1 0 14 VANCOUVER CANUCKS 9 5 3 1 11 CALGARY FLAMES 9 5 4 0 10 ANAHEIM DUCKS 8 4 3 1 9 SAN JOSE SHARKS 8 4 4 0 8 EDMONTON OILERS 8 2 5 1 5 ARIZONA COYOTES 9 0 8 1 1

Tekmi 25. oktobra:

COLUMBUS - BUFFALO

ST. LOUIS - CALGARY

Mitja Lisjak