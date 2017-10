Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Anže Kopitar se je takole boril z gostujočimi branilci. Foto: Reuters Dodaj v

Kopitar začel akcijo za odločilni zadetek Kraljev

Slovenski hokejist ima na svojem "računu" že po tri gole in podaje

15. oktober 2017 ob 09:08

Los Angeles - MMC RTV SLO, STA

Hokejisti Los Angelesa so v Ligi NHL premagali ekipo Buffalo Sabres s 4:2. Za Kralje je podajo za ključni zadetek prispeval najboljši slovenski igralec Anže Kopitar.

Kopitar (na ledu je bil nekaj več kot 21 minut) je ob igralcu več dve minuti pred koncem podal do Aleca Martineza, ta pa je plošček podaljšal do Drewa Doughtyja in z "bombo" premagal Robina Lehnerja za 3:2. Zmago je nekaj sekund pred koncem s strelom v prazno mrežo potrdil Tanner Pearson. Za Kralje sta v polno zadela še Dustin Brown in Tyler Toffoli. Kralji so tokrat dosegli kar tri gole ob igri z igralcem več, predtem so bili v tem elementu letošnji sezoni še neuspešni (0:16).

Zadetek Zemgusa Girgensonsa v prvi tretjini za vodstvo Buffala je bil njihov prvi v Staples Centru po januarju 2010. Los Angeles je dosegel tretjo zmago v sezoni in tako že deloma pozabil na prvi poraz v sezoni proti Calgaryju. Kralji so na drugem mestu pacifiške skupine, pod vodstvom novega trenerja Johna Stevensa pa so osvojili vsaj točko na vsaki od uvodnih štirih tekem prvič po sezoni 1995/96. Kopitar ima do zdaj zbrane že po tri podaje in zadetke, Brown je dosegel še četrti gol na štirih tekmah, vratar Jonathan Quick je zbral 23 obramb. Naslednjo tekmo bodo Kralji igrali že danes, ko bodo v Staples Centru gostili še moštvo New York Rangers.

Crosby rešil Pittsburgh

Prvaki lige NHL Pittsburgh Penguins so doma gostili Florida Panthers in zmagali s 4:3, potem ko je tekmo v zadnji tretjini odločil kapetan pingvinov Sidney Crosby, skupno pa je dosegel dva zadetka. "Takšne njegove poteze gledam ves čas. Ima odlično koordinacijo med očmi in rokami in mislim, da je v igri okoli mreže najboljši v ligi. Velik del zaradi izjemnih sposobnosti, a svoje doda tudi njegova odločnost," je po tekmi o kapetanu dejal trener prvakov Mike Sullivan.

Deset zadetkov v Philadelphii

Kar deset zadetkov so lahko videli gledalci v Philadelphii, kjer so domači letalci z 8:2 premagali goste iz prestolnice, Washington Capitals. Scott Laughton, Claude Giroux in Sean Couturier so vsak k zmagi prispevali po dva zadetka. Za letalce, ki so prvič to sezono igrali na domačem ledu, sta zadela še Wayne Simmonds in Valtteri Filppula. Vodilni strelec NHL Aleksander Ovečkin je ostal brez gola ali podaje šele drugič v šestih tekmah, edina zadetka sta za goste dosegla Jakub Vrana in Nicklas Backstrom. Visoki gostujoči zmagi dneva sta dosegla Boston pri Arizoni z 2:6 in Ottawa pri Edmontonu s kar 1:6.

Liga NHL, tekme 14. oktobra

WINNIPEG - CAROLINA 2:1

MONTREAL - TORONTO 3:4 - v podaljšku

TAMPA BAY - ST. LOUIS 2:1

NY RANGERS - NEW JERSEY 2:3

PHILADELPHIA - WASHINGTON 8:2

PITTSBURGH - FLORIDA 4:3

DALLAS - COLORADO 3:1

MINNESOTA - COLUMBUS 4:5 - v podaljšku

CHICAGO - NASHVILLE 2:1 - v podaljšku

ARIZONA - BOSTON 2:6

VANCOUVER - CALGARY 2:5

EDMONTON - OTTAWA 1:6

SAN JOSE - NY ISLANDERS 1:3

LOS ANGELES - BUFFALO 4:2

Brown 28., Toffoli 48., Doughty 58., Pearson 60.; Girgensons 16., Eichel 50.

Tekme 15. oktobra:

VEGAS - BOSTON

ANAHEIM - BUFFALO

LOS ANGELES - NY ISLANDERS

