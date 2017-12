Zmagi železarjev in zmajev pred sobotnim derbijem

Koren junak v Tivoliju

28. december 2017 ob 21:33

Jesenice,Ljubljana - MMC RTV SLO

V soboto ob 18.00 bo v Podmežakli na sporedu četrti letošnji derbi v Alpski ligi. Obe ekipi sta se dobro ogreli za obračun. SIJ Acroni Jesenice so odpravile zadnjeuvrščene Celovčane s 7:1. SŽ Olimpija je bila s 4:1 boljša od mladih hokejistov Salzburga.

Jeseniški hokejisti so v prejšnjem krogu v Podmežakli izgubili z mladimi rdečimi biki, poraz pa je bil dovolj resno opozorilo, čeprav je danes v goste prišla najslabša ekipa v ligi. Železarji so pokazali učinkovito predstavo in močno napolnili mrežo tekmecev. Razmerje v strelih na vrata je bilo kar 55:17.

Andrej Tavželj je pred 500 gledalci v 7. minuti zadel za vodstvo železarjev, dve minuti zatem pa je bil natančen še Žan Jezovšek. 53 sekund pred koncem uvodne tretjine je znižal Daniel Obersteiner. Odločitev je padla v drugi tretjini, v 25. minuti je Miha Logar izkoristil prednost igralca več. Celovčani so nato popustili, Luka Bašič, Miha Brus in Luka Kalan so povišali na 6:1. Končni izid je postavil Logar četrt ure pred koncem. Vratar Mark Vlahovič je imel malo dela, v soboto pa bo branil izjemni Clarke Saunders.

Koren odločil v Tivoliju

Ljubljančani so povedli v 25. minuti, ko je zadel Gal Koren. Na začetku zadnje tretjine je unovčil še "power play". V 54. minuti je Lucas Mathias Birnbaum zaradi nepravilnega naleta dobil štiri minute kazni. Salzburžani se niso predali in dve minuti in pol pred koncem celo znižali z igralcem manj. Roberta Kristana, ki je zbral 32 obramb, je ukanil Julian Klöckl. Andraž Zibelnik je razblinil vse dvome o zmagovalcu pol minute zatem, sekundo pred zadnjim piskom sirene pa je Maks Selan zatresel prazno mrežo.

Zmaji letos še niso dobili derbija

V soboto čaka Olimpijo izjemno težka naloga, vse tri medsebojne obračune z Jeseničani v Alpski ligi so izgubili. Tudi na začetku sezone v pokalnem finalu so bili železarji boljši s 3:0. V letu 2017 Olimpija niti enkrat ni premagala večnih tekmecev.

28. krog:

SIJ ACRONI JESENICE - KAC MLADI

7:1 (2:1, 4:0, 1:0)

500; Tavželj 7., Jezovšek 9., Logar 25., 45., Bašič 28., Brus 37., Kalan 40.; Obersteiner 20.



SŽ OLIMPIJA - SALZBURG MLADI

4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

230; Koren 25., 43., Zibelnik 58., Selan 60.; Klöckl 58.



BREGENZERWALD - LUSTENAU 5:1

RITTEN - CORTINA * 4:3

* - po kazenskih strelih

VIPITENO - NEUMARKT 7:2

GARDENA - ASIAGO 5:6

FASSA - PUSTERTAL 2:6

KITZBÜHEL - FELDKIRCH 2:3

Lestvica: * x RITTEN SPORT 27 17 5 2 3 63 ASIAGO 26 19 1 1 5 60 SIJ ACRONI JESENICE 25 16 3 2 4 56 FELDKIRCH 27 15 2 3 7 52 PUSTERTAL 27 14 2 5 6 51 SŽ OLIMPIJA 27 15 2 1 9 50 BREGENZERWALD 28 13 2 3 10 46 CORTINA 27 11 3 6 7 45 --------------------------------------- VIPITENO 27 12 2 3 10 43 ZELL AM SEE 27 11 2 0 14 37 LUSTENAU 27 10 2 2 13 36 SALZBURG MLADI 19 9 2 0 8 31 KITZBUHEL 25 7 2 4 12 29 GARDENA 27 8 1 1 17 27 NEMARKT 28 3 5 2 18 21 FASSA 26 5 1 0 20 17 KAC MLADI 26 1 0 2 23 5

* - zmaga po podaljšku/kaz. strelih

x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. G.