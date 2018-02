McDavid na devetih tekmah zabil 11 golov

Največ golov v New Yorku

19. februar 2018 ob 07:27

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Edmontona so v gosteh premagali Colorado s 4:2 in s tem prekinili niz šestih porazov.

Plaz je po dveh tretjinah vodil z 2:1, v zadnjem delu tekme pa je vse teklo po željah naftarjev. Connor McDavid, ki je že v drugi tretjini izenačil na 1:1, je zabil še dva gola, enega pa je dodal Ryan Strome. McDavid je v zadnjem obdobju izjemno razpoložen, saj je na zadnjih devetih tekmah zabil 11 golov, od tega dva hat-tricka.

Gledalci so največ golov videli v New Yorku, kjer so domači Rangersi klonili pred Philadelphio s 7:4. Claude Giroux in Travis Konecny sta dala po gol in dve podaji.

Liga NHL, tekme 18. februarja:

NY RANGERS - PHILADELPHIA 4:7

COLORADO - EDMONTON 2:4

CAROLINA - NEW JERSEY * 2:3

COLUMBUS - PITTSBURGH 2:5

DETROIT - TORONTO 2:3

WINNIPEG - FLORIDA 7:2

SAN JOSE - DALLAS 5:2

* - v podaljšku



Tekme 19. februarja:

NY ISLANDERS - MINNESOTA

BUFFALO - WASHINGTON

CALGARY - BOSTON

NASHVILLE - OTTAWA

CHICAGO - LOS ANGELES

VEGAS - ANAHEIM

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 59 39 17 3 81 BOSTON BRUINS 56 35 13 8 78 TORONTO MAPLE LEAFS 61 36 20 5 77 PITTSBURGH PENGUINS 61 35 22 4 74 WASHINGTON CAPITALS 58 33 18 7 73 PHILADELPHIA FLYERS 59 30 19 10 70 NEW JERSEY DEVILS 59 31 20 8 70 NEW YORK ISLANDERS 60 29 25 6 64 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 60 27 23 10 64 COLUMBUS BLUE JACKETS 59 29 25 5 63 NEW YORK RANGERS 60 27 28 5 59 FLORIDA PANTHERS 56 26 24 6 58 DETROIT RED WINGS 58 24 25 9 57 OTTAWA SENATORS 57 21 27 9 51 MONTREAL CANADIENS 58 22 29 7 51 BUFFALO SABRES 59 17 31 11 45 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 58 39 15 4 82 WINNIPEG JETS 59 35 15 9 79 NASHVILLE PREDATORS 57 34 14 9 77 DALLAS STARS 59 34 21 4 72 SAN JOSE SHARKS 59 32 19 8 72 ST. LOUIS BLUES 60 34 22 4 72 MINNESOTA WILD 58 31 20 7 69 ANAHEIM DUCKS 60 29 20 11 69 ------------------------------------- CALGARY FLAMES 59 30 21 8 68 LOS ANGELES KINGS 58 31 22 5 67 COLORADO AVALANCHE 58 31 23 4 66 CHICAGO BLACKHAWKS 59 25 26 8 58 EDMONTON OILERS 58 24 30 4 52 VANCOUVER CANUCKS 59 23 30 6 52 ARIZONA COYOTES 59 17 32 10 44

S. J.