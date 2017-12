Novi velemojstrski potezi Anžeta Kopitarja

Z 38 točkami že na tretjem mestu

10. december 2017 ob 07:47

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa se v teh dneh zdijo nepremagljivi, saj se zmag veselijo po vseh možnih scenarijih. Tokrat so proti Carolini zapravili vodstvo z 2:0, a se dveh točk veselili z zmago v podaljšku.

Eden od arhitektov osme zaporedne zmage je bil spet kapetan Anže Kopitar, ki je v razmiku treh minut v srednji tretjini pomagal pri obeh zadetkih. V 27. minuti je najprej ukradel plošček, zdrvel v protinapad, si izmenjal podajo s Christianom Folinom, nato pa mojstrsko našel Tylerja Toffolija, ki je zabil svoj 14. gol v sezoni.

Ravno dovolj se je dotaknil ploščka

Tri minute pozneje je bila akcija izjemno podobna. Gostitelji so spet zdrveli v hitri protinapad, spet je bil Kopitar tisti, ki je prvi vdrsal v napadalno tretjino. Podal je Toffoliju, ki je streljal s strani, Kopitar pa je bil medtem že pred vrati, kjer se je ravno toliko dotaknil ploščka, da je pristal v mreži.



Pearson v mrežo spravil svoj odbitek

Carolina se ni vdala in se je ob koncu zadnje tretjine vrnila z dvema zadetkoma. Elias Lindholm je izenačil v 58. minuti. Ko je že kazalo, da bosta v podaljšku obe mreži mirovali, so Kralji spet udarili. Odločilni napad se je zgodil po desni strani, kjer je v napad zdrvel Tanner Pearson, streljal je od daleč, Scott Darling je strel ubranil, a je bil Pearson prvi pri odbitku in je plošček spravil v mrežo.

Tretji na lestvici najučinkovitejših igralcev

Kopitar je na 31 tekmah zbral že 38 točk, kar ga na lestvici strelcev uvršča na tretje mesto. Učinkovitejša sta le hokejista Tampe, Steven Stamkos ima 42 točk, Nikita Kučerov pa 41.

Zdaj gredo na pot

"To je bila naša 15. tekma v zadnjih 28 dneh, zato so bili moji fantje danes videti nekoliko utrujeni, vseeno pa smo prikazali odlično igro. Vratar Jonathan Quick je bil spet izjemen, tudi drugi niso zaostajali," je bil zadovoljen trener LA-ja John Stevens. Kralje zdaj čaka turneja štirih tekem v gosteh, v torek bodo igrali pri New Jerseyju.

Liga NHL, tekme 9. decembra:

LOS ANGELES - CAROLINA * 3:2

Toffoli 27. (podaja Kopitar), Kopitar 30., Pearson 65.; Rask 54.,Lindholm 58.



DETROIT - ST. LOUIS 1:6

BOSTON - NY ISLANDERS 3:1

MONTREAL - EDMONTON 2:6

TAMPA BAY - WINNIPEG * 4:3

FLORIDA - COLORADO 3:7

NY RANGERS - NEW JERSEY 5:2

PITTSBURGH - TORONTO 3:4

COLUMBUS - ARIZONA 1:0

DALLAS - VEGAS 3:5

SAN JOSE - OTTAWA 5:0

CALGARY - VANCOUVER 4:2

* - v podaljšku

Tekme 10. decembra:

TORONTO - EDMONTON

CHICAGO - ARIZONA

ST. LOUIS - BUFFALO

SAN JOSE - MINNESOTA

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 29 21 6 2 44 TORONTO MAPLE LEAFS 30 19 10 1 39 BOSTON BRUINS 27 14 9 4 32 MONTREAL CANADIENS 31 13 14 4 30 DETROIT RED WINGS 29 11 13 5 27 FLORIDA PANTHERS 29 11 14 4 26 OTTAWA SENATORS 28 9 12 7 25 BUFFALO SABRES 29 7 17 5 19 METROPOLITANSKA DIVIZIJA COLUMBUS BLUE JACK. 30 19 10 1 39 WASHINGTON CAPITALS 30 18 11 1 37 NEW JERSEY DEVILS 29 16 9 4 36 NEW YORK ISLANDERS 29 16 10 3 35 PITTSBURGH PENGUINS 31 16 12 3 35 NEW YORK RANGERS 29 16 11 2 34 PHILADELPHIA FLYERS 29 11 11 7 29 CAROLINA HURICANES 28 11 10 7 29 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 30 20 8 2 42 NASHVILLE PREDATORS 29 18 7 4 40 WINNIPEG JETS 30 17 8 5 39 DALLAS STARS 30 16 13 1 33 MINNESOTA WILD 28 14 11 3 31 CHICAGO BLACKHAWKS 29 13 11 5 31 COLORADO AVALANCHE 28 13 13 2 28 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 31 20 8 3 43 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 29 19 9 1 39 SAN JOSE SHARKS 28 16 10 2 34 CALGARY FLAMES 30 16 12 2 34 VANCOUVER CANUCKS 30 14 12 4 32 ANAHEIM DUCKS 30 12 11 7 31 EDMONTON OILERS 29 12 15 2 26 ARIZONA COYOTES 32 7 20 5 19

