Risi naj bi po kriznem sestanku le začeli "gristi"

Proti Madžarski v sredo ob 19.30 na TVS 2 in na MMC-ju

24. april 2018 ob 16:14

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Slovenska hokejska reprezentanca je po slabem začetku svetovnega prvenstva divizije I v Budimpešti in dveh porazih odločena, da na tekmi v sredo z Madžarsko pokaže pravi, boljši obraz.

Slovenci imajo v torek prost dan, so pa opravili trening, pred njim pa tudi krizni sestanek. Tako igralci z vodstvom kot igralci sami. Stvari naj bi se spremenile - na bolje, saj slabše po dveh porazih ne more iti.

Po porazu s Poljsko je bil še posebej razočaran vratar Gašper Krošelj. Še pod vtisom tekme ni skrival jeze zaradi pristopa ekipe. "Težko je kar koli reči. Res sem jezen na vse, kar se trenutno dogaja. Nedopustno je, da smo si privoščili takšna poraza. Sem zelo žalosten nad prikazano igro naših fantov. Moramo začeti igrati bolje, ker tako slabo, odkar igram v reprezentanci, še nismo igrali," je takoj po tekmi dejal Krošelj. Zaradi težav z vratarji - po poškodbi Matije Pintariča je ob Krošlju v Budimpešti ostal le še Rok Stojanovič - so v slovenski ekipi vpoklicali kot tretjo rezervo še mladega Žigo Kogovška.

Enega izmed ukrepov, kako spremeniti potek prvenstva, pa so v Budimpešti občutili tudi slovenski predstavniki sedme sile. Po treningu je namreč selektor Kari Savolainen pojasnil, da bosta tokrat na voljo za pogovore samo on in kapetan Jan Urbas, kar naj bi tudi prispevalo k umirjanju razmer v garderobi.

"Vsi vemo, da to ni bilo to. Tega nismo pričakovali, a če bi hoteli boljše rezultate, bi morali pokazati več. Kar se je zgodilo, se je zgodilo. Naredili smo analizo, kaj ni bilo dobro, smo pa to pustili za sabo," je dejal kapetan o prvih dveh tekmah. Danes imajo reprezentanti po treningu sicer prosto - razen kapetana in vratarjev, ki jih popoldne čaka sestanek s predstavniki krovne zveze IIHF na temo prirejanja izidov tekem.

Madžari pred desetimi dnevi zmagali

V ospredju razmišljanj pa je zdaj samo tekma z Madžari, ki se bo začela ob 19.30. Ti so stari znanci slovenske reprezentance, nazadnje sta se moštvi pomerili pred desetimi dnevi na Bledu, zmagali so vzhodni sosedje po podaljšku. "Madžari so nam dobro znani, imajo dobro ekipo, igrajo pred domačim občinstvom. Polna dvorana bo, težka tekma bo. Nekaj stvari smo se že dogovorili, nekaj bo še jutri na sestanku," je o prihajajočem izzivu dejal Urbas.

"Več kot je gledalcev, manj napak si lahko privoščiš. Pa tudi s takim nasprotnikom bomo morali paziti na napake, saj jih bo še bolj kaznoval kot dozdajšnji," opozarja kapetan Urbas na to, da bo morda polna dvorana madžarskih navijačev pomagala tudi Slovencem. Po prespani noči je tudi selektor Savolainen mirneje analiziral stanje v ekipi: "Težko je popolnoma pozabiti na te stvari. A imeli smo sestanek in se dogovorili, da analiziramo stvari za nazaj, potem pa se osredotočimo samo na prihodnje tekme. Trening je bil dober, boljši kot prej, imeli smo nekaj dobrih vaj, predvsem napadalnih."

Moraš se žrtvovati in trpeti

"Podpiram to, ni bilo prvič, da so se fantje pogovorili sami. Vedno mislim, da je dobro, če se kapetan še sam pogovori z igralci," je selektor pozitivno ocenil sestanek igralcev samih pred današnjim treningom. "Rezultat je posledica dogajanja na ledu. Moraš se žrtvovati, moraš trpeti na ledu. Če nisi osredotočen, lahko izgubiš tekmo, in to se je zgodilo na drugi tekmi v drugi tretjini. Potem smo izgubili tekmo," je o pristopu dejal selektor.

Kaj pa pričakuje na tekmi z Madžarsko? "Igrali bomo pred polno dvorano, tekma je večerna, led pa bo slab. Morali bomo igrati preprosto, ujeti 'momentum' in čakati na napake tekmecev. Zdaj smo čakali, da se bo odprlo vsakemu napadu. A to ni normalen hokej. Včeraj sem gledal Madžare in Italijane in Madžari so včasih v obrambi puščali veliko lukenj. Takšne zadeve moramo izkoristiti."

V prvem napadu Tičar, Sabolič in Drozg

Danes je na treningu v prvi napad spet postavil skupaj Roka Tičarja, Roberta Saboliča in mladega Jana Drozga. Miha Verlič je današnji trening zaradi lažje poškodbe izpustil, bo pa predvidoma pripravljen za tekmo, ki se bo v dvorani Laszla Pappa začela ob 19.30. Slovenci so po dveh krogih na zadnjem mestu, ki vodi v nižji razred, zato je zmaga proti Madžarski skorajda nujna.

SVETOVNO PRVENSTVO DIVIZIJE I

SKUPINA A, Budimpešta

3. KROG

Sreda ob 12.30:

ITALIJA - KAZAHSTAN

Ob 16.00:

VELIKA BRITANIJA - POLJSKA

Ob 19.30:

SLOVENIJA - MADŽARSKA

Prenos na TVS 2 in na MMC-ju.



Lestvica: * x KAZAHSTAN 2 2 0 0 0 6 VELIKA BRITANIJA 2 1 0 0 1 3 ITALIJA 2 1 0 0 1 3 POLJSKA 2 1 0 0 1 3 MADŽARSKA 2 1 0 0 1 3 SLOVENIJA 2 0 0 0 2 0 * - zmaga po podaljšku/kaz. strelih x - poraz po podaljšku/kaz. strelih

A. V.