Tampa Bay s petico odhaja k Los Angelesu

NY Rangersi in Toronto zmagala s 4:2

9. november 2017 ob 08:18

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Tampe so v gosteh premagali San Jose s 5:1, odločilna je bila druga tretjina, ki so jo dobili s 3:0.

Vladislav Namestnikov je dosegel dva gola, zbral pa je še eno podajo. Tri točke je dosegel tudi Nikita Kučerov, ki se je veselil 15. gola v sezoni. Andrej Vasilevski je ubranil 32 strelov. Tampa Bay bo v noči na petek gostoval še pri Los Angelesu.

New York Rangersi so za peto zaporedno zmago premagali Boston s 4:2. Dva gola je dosegel Jimmy Vesey. Toronto je prav tako s 4:2 ugnal Minnesoto. Jason Zucker je za zmagovalce zabil dva gola.

Liga NHL, tekme 8. novembra:

TORONTO - MINNESOTA 4:2

NY RANGERS - BOSTON 4:2

SAN JOSE - TAMPA BAY 1:5



Tekme 9. novembra:

NEW JERSEY - EDOMONTON

PHILADELPHIA - CHICAGO

MONTREAL - MINNESOTA

ST. LOUIS - ARIZONA

CALGARY - DETROIT

ANAHEIM - VANCOUVER

LOS ANGELES - TAMPA BAY

ATLANTSKA DIVIZIJA T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 16 12 2 2 26 TORONTO MAPLE LEAFS 17 10 7 0 20 OTTAWA SENATORS 14 6 3 5 17 DETROIT RED WINGS 16 8 7 1 17 BOSTON BRUINS 14 6 5 3 15 MONTREAL CANADIENS 16 7 8 1 15 BUFFALO SABRES 15 5 8 2 12 FLORIDA PANTHERS 14 4 8 2 10 METROPOLITANSKA DIVIZIJA PITTSBURGH PENGUINS 17 9 6 2 20 NEW JERSEY DEVILS 14 9 4 1 19 COLUMBUS BLUE JACK. 16 9 6 1 19 NEW YORK ISLANDERS 15 8 5 2 18 NEW YORK RANGERS 17 8 7 2 18 WASHINGTON CAPITALS 16 8 7 1 17 PHILADELPHIA FLYERS 15 7 6 2 16 CAROLINA HURICANES 13 5 5 3 13 CENTRALNA DIVIZIJA T Z P PK To ST. LOUIS BLUES 16 12 3 1 25 WINNIPEG JETS 14 8 3 3 19 NASHVILLE PREDATORS 15 8 5 2 18 COLORADO AVALANCHE 14 8 6 0 16 DALLAS STARS 15 8 7 0 16 CHICAGO BLACKHAWKS 15 7 6 2 16 MINNESOTA WILD 14 5 7 2 12 PACIFIŠKA DIVIZIJA LOS ANGELES KINGS 15 11 2 2 24 VEGAS GOLDEN KNIGHTS 15 9 5 1 19 VANCOUVER CANUCKS 15 8 5 2 18 SAN JOSE SHARKS 14 8 6 0 16 CALGARY FLAMES 15 8 7 0 16 ANAHEIM DUCKS 15 6 6 3 15 EDMONTON OILERS 14 5 8 1 11 ARIZONA COYOTES 17 2 13 2 6

S. J.