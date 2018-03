Tavželj: Serija ni bila enostavna, čeprav smo zmagali s 4:0

Zajc: Poraz na drugi tekmi nas je zabil v tla

14. marec 2018 ob 09:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Jeseniški hokejisti so v četrtfinalu pometli s SŽ-jem Olimpijo in napovedali resno kandidaturo za naslov prvaka v Alpski ligi. Tudi v finalu državnega prvenstva bodo aprila veliki favoriti.

Tako visoke poraze so Ljubljančani na domačem ledu doživeli le proti najboljšim ekipam Lige Ebel. Salzburg je v Tivoliju zmagal s 7:0 in 10:2, Linz z 8:1, takega poloma proti večnim tekmecem (0:6) pa si Olimpija še ni privoščila. V torek so zmaji prejeli pravo hokejsko lekcijo.

Kanadski vratar Clarke Saunders je znova potrdil, da je najboljši v Alpski ligi. Zadetka ni prejel vse od 29. minute druge tekme. Drsalno so bili Gorenjci za razred boljši, s hitro in kombinatorno igro so navdušili številne navdušence, ki so prišli na zahodno tribuno Tivolija. Umirjeni trener Gaber Glavič je še nadgradil uspešno delo Nika Zupančiča iz pretekle sezone.

Vnuk: Marsikaj sem rekel, a to je del šova

Jure Vnuk je pred začetkom četrtfinala napovedal, da njegovi izbranci ne bi smeli imeti preveč težav, če bodo izpolnjevali naloge. Poudaril je, da imajo več izkušenj in pripravljajo presenečenje za železarje. Ljubljančani so v rednem delu Alpske lige dobili le eno izmed šestih medsebojnih tekem in še največje presenečenje za vse zbrane novinarje je bil pretiran optimizem trenerja zeleno-belih pred začetkom četrtfinalne serije. Po zaostanku z 0:2 v zmagah je napoved vojne le še podžgala tekmece, kar se je videlo na zadnjih dveh tekmah.

"Pred začetkom četrtfinala sem marsikaj rekel. Tudi med tekmami sem seveda marsikaj rekel. To je vse skupaj le del šova. Skušal sem dokazati, da se ne bomo kar vnaprej vdali. Posebej na drugi tekmi smo bili zares blizu zmage. Verjetno bi šla serija nato malce v drugo smer, vendar moram ostati realen. Proti tako močnim Jesenicam ne bi šli naprej. Pričakoval sem malce boljšo igro svojih izbrancev," je Vnuk po koncu serije precej umiril ton.

Konec sezone za Kristana

Le na prvi tekmi je branil Robert Kristan, ki pa je naredil veliko napako. Na drugih treh je v vratih stal Tilen Spreitzer. "Vseskozi sem dobival vprašanja o vratarju Kristanu. Žal ni pozdravil poškodbe kolena, sezone je zanj konec. Čaka ga rehabilitacija," je pojasnil Vnuk.

Zmaji kar 167 minut niso zadeli

Prvi dve tekmi je Olimpija odigrala zelo dobro. Še posebej prejšnji četrtek v Tivoliju bi si zaslužila zmago, vendar so Jeseničani po zaostanku z 0:2 izsilili podaljšek in zmagali v 76. minuti z zadetkom Adisa Alagića. Na zadnjih dveh tekmah so bili zmaji popolnoma brez ognja. 167 minut niso dosegli zadetka, zadnjih 14 golov v seriji so dosegli Jeseničani.

V Tivoliju je Olimpija zadnjič dobila medsebojno tekmo 11. aprila 2016, ko sta Jure Sotlar in Gregor Koblar zadela za zadnji naslov državnih prvakov. Zadnjih sedem tekem v Ljubljani so dobili železarji.

Jesenice lahko tudi osvojijo Alpsko ligo

"Jeseničani so zasluženo zmagali. Pokazali so, da so zares kakovostna ekipa. Drsalno in taktično so izvrstni. Iskreno jim želim srečo v polfinalu. Po prikazanem lahko tudi osvojijo Alpsko ligo. Potrudil sem se, da bi prikazali najboljši hokej. Morali bomo še veliko trenirati in se nato prikazati v boljši obliki. Če na dveh tekmah ne dosežeš zadetka, ne moreš pričakovati zmage. Zdaj nas čaka mesec dni treninga. Moramo biti dostojen tekmec v finalu državnega prvenstva. Zavedamo se, kaj nas čaka," je serijo analiziral Vnuk.

Olimpija preslabo fizično pripravljena

Pred dvema mesecema je nasledil Andreja Brodnika, a pravega preporoda mu še ni uspelo narediti. "Mislim, da se je ekipa izboljšala, odkar sem trener. Igramo bolj disciplinirano. Z ekipo nismo od začetka sezone. Največja težava, ki se je pokazala v tej seriji, je naša fizična pripravljenost. To je treba nabrati poleti, in ne v zimskih mesecih. Mislim, da je bil ritem tekem na dva dni prehud za nas in prav zaradi tega smo doživeli dva huda poraza," je poudaril Vnuk, ki si zelo želi še naprej voditi to ekipo.

Jeseniški navijači Vnuka niso navdušili

SŽ Olimpija je začela novo zgodbo lani poleti. Predsednik Tomaž Vnuk si želi precej bolj polnih tribun. Na torkovi tekmi je bilo znova glasno le na zahodni tribuni, kjer so privrženci Jesenic. "Naš klub še nima veliko navijačev, vsekakor jih imajo Jeseničani več. Njihovo občinstvo me ni navdušilo," je še dodal Vnuk, ki je prejel precej zbadljivk od navijačev rdečih.

Polfinale lepo darilo za 40. rojstni dan Glaviča

"Zelo sem zadovoljen z zaključkom serije. Na prvih dveh tekmah smo veliko taktično poskušali, nato pa smo se vrnili na slog igre, ki ga gojimo skozi celotno sezono. Že pred serijo sem se odločil, da bomo poskušali nekaj drugače in fantje so to sprejeli. Zelo težko je zaključiti serijo, prvi zadetek je precej olajšal delo. Zdaj imamo veliko časa za počitek in za pripravo na polfinale. Olimpija se je pred končnico okrepila. Izidi so zelo podobni rednemu delu tekmovanja v Alpski ligi," je razlagal Glavič, ki je v nedeljo praznoval 40. rojstni dan. Navijači so mu v Tivoliju tudi zapeli pesem ob tej priložnosti.

Tekmec v polfinalu bo zelo verjetno Ritten

V polfinalu je poleg Jeseničanov tudi Asiago, ki je zbral največ točk po rednem delu. V seriji med Rittnom in mlado ekipo Salzburga vodijo italijanski prvaki s 3:1 v zmagah. Če bodo tudi v četrtek na domačem ledu uspešni, bodo v polfinalu na tri zmage igrali z železarji.

"Zelo verjetno se bomo srečali z Rittnom, ki brani naslov in je že osvojil naslov italijanskega prvaka v letošnji sezoni. Imajo zelo izkušeno ekipo. Prva tekma bo zelo pomembna, saj bomo igrali v gosteh," je povedal Glavič.

Oba trenerja najboljših slovenskih ekip se seveda odlično poznata. "Odnos z Juretom Vnukom je super. Če je vse skupaj vzel kot del šova, tudi v redu. Mislim, da to ni primerno za nekega resnega trenerja, vendar značaji so seveda različni. V finalu državnega prvenstva nas čaka nova serija, ko ne bomo igrali prave serije na štiri zmage. Morda tudi samo na dve. Olimpija se bo lahko mesec dni pripravljala na finalno serijo, in to je vsekakor prednost," je še dodal Glavič.

Tavželj pričakuje veliko težje delo proti Italijanom

"Serija ni bila enostavna, čeprav smo napredovali s 4:0 v zmagah. Tudi na četrti tekmi je imela Olimpija na začetku pobudo, a smo zadeli z igralcem manj. Ko smo vodili s 3:0, so se vdali v usodo. Imamo zelo dobro drsalno ekipo, kar smo na zadnjih dveh tekmah unovčili. V polfinalu nas čaka še veliko težja preizkušnja," je razmišljal kapetan Andrej Tavželj.

Logar: Zmaga s 5:0 nam je dala krila

Miha Logar je dosegel vodilni zadetek na četrti tekmi po protinapadu, ko so imeli Ljubljančani igralca več. "Zmaga s 5:0 v Podmežakli nam je dala krila. Na četrti tekmi nismo igrali podcenjevalno. Hoteli smo serijo hitro končati, saj imamo zdaj teden dni počitka. Z Olimpijo imamo že vso sezono dobre izkušnje. Leži nam njihova igra in tudi v končnici se je to izkazalo. Na prvih dveh tekmah smo igrali bolj obrambno. Ključna je bila druga zmaga, ko smo v podaljšku že pošteno čutili krče v nogah. To je bila velika prelomnica," je poudaril odlični branilec, ki želi presenetiti že naslednji četrtek v Italiji.

Zajc: Poraz na drugi tekmi nas je zabil v tla

Zelo razočaran je bil napadalec Olimpije Miha Zajc: "Na tretji in četrti tekmi nismo igrali disciplinirano. Delali smo veliko individualnih napak in Jeseničani so to vse unovčili. Imeli smo več strelov, nismo igrali tako slabo, kot kaže končni izid. Serijo je odločila druga tekma v Tivoliju, ki smo jo izgubili po dolgem podaljšku. Nas je ta poraz zabil na tla, Jeseničani pa so dobili krila. Druga tekma v tej seriji je bila ena najboljših v letošnji sezoni."

Glavna naloga zmajev je zdaj priprava na aprilski finale državnega prvenstva: "Nimamo slabe ekipe, a nikakor se nam ni odprlo. Preprosto nam ni uspelo zadeti in seveda tako ne moreš zmagati. Zdaj nas čaka videoanaliza. Treba bo popraviti napake iz te serije. Čaka nas trdo dela do finala državnega prvenstva."

Na tribuni so bili tudi Aleš Mušič, Žiga Pešut in Anže Ropret, ki so po koncu tekme obiskali nekdanje soigralce. S takim napadom bi bili Ljubljančani veliko bolj konkurenčni. V finalu državnega prvenstva bo vsaka njihova zmaga uspeh, saj so Jeseničani v letošnji sezoni precej boljši.

A. G.