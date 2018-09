De Marchi s pobegom dobil najdaljšo etapo Vuelte

Yates zadržal sekundo prednosti

5. september 2018 ob 18:02

La Coruna - MMC RTV SLO

Alessandro De Marchi je junak najdaljše etape letošnje Dirke po Španiji. V močnem dežju v zadnjih kilometrih je imel največ moči med ubežniki. Za Italijana je bila to tretja etapna zmaga na Vuelti in prva po letu 2015.

Drugo mesto je na 11. etapi od Mombeyja do Luintre v dolžini 207 kilometrov zasedel Kolumbijec Jhonatan Restrepo, ki je zaostal 28 sekund, tretji pa je bil še en Italijan Franco Pellizotti z zaostankom 59 sekund. Na razgibani etapi je bilo 19 kolesarjev v ubežni skupini, trije vzponi tretje kategorije in en druge kategorije pa so postregli z veliko akcije.

"Zavedal sem se, da ne smem čakati na šprint. Na zadnjem vzponu sem moral iztisniti vse iz sebe, čeprav nisem imel najboljšega dne. To je bil res pravi boj," je poudaril De Marchi.

Vodstvo v skupnem seštevku je ohranil Britanec Simon Yates, ki ima sekundo prednosti pred Alejandrom Valverdejem. Tretji je Nairo Quintana, ki zaostaja 14 sekund.

Slovenska predstavnika sta bila tudi tokrat v ozadju. Luka Mezgec (Mitchelton-Scott) in Luka Pibernik (Bahrain Merida) sta skozi cilj prišla kot 141. oz. 145. z več kot 31 minutami zaostanka.

V četrtek je na sporedu še ena razgibana etapa po Galiciji. Ima dva vzpona tretje kategorije, kolesarje pa čaka 181 kilometrov dolga pot od Mondoneda do Manona. Od petka do nedelje bodo na sporedu tri ključne gorske etape.

11. etapa, Mombuey-Ribeira Sacra, 208 km: 1. A. DE MARCHI ITA 4:52:38 2. J. R. VALENCIA KOL +0:28 3. F. PELLIZOTTI ITA 0:59 4. N. PETERS FRA 1:24 5. D. TEUNS BEL 1:45 6. T. BENOOT BEL 1:46 7. R. MAJKA POL isti čas 8. N. ROCHE IRS 1:48 9. S. HENAO MONTOYA KOL 1:50 10. T. PINOT FRA isti čas ... 141. L. MEZGEC SLO 31:40 145. L. PIBERNIK SLO isti čas

Skupni vrstni po 11. etapi: 1. S. YATES VB 45:57:40 2. A. VALVERDE ŠPA +0:01 3. N. QUINTANA KOL 0:14 4. I. IZAGIRRE ŠPA 0:17 5. T. GALLOPIN FRA 0:24 6. E. BUCHMANN NEM isti čas 7. M. A. LOPEZ KOL 0:27 8. R. URAN KOL 0:32 9. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:43 10. G. BENNETT NZL 0:47 ... 15. M. KWIATKOWSKI POL 2:10 146. L. PIBERNIK SLO 1:49:09 160. L. MEZGEC SLO 2:00:46

A. G.