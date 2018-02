Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Tim Wellens si je skupno zmago na dirki Ruta del Sol zagotovil z odličnim kolesarjenjem na sobotni gorski etapi. Foto: EPA Dodaj v

Jan Tratnik na kronometru pred Froomom

Wellens skupni zmagovalec Rute del Sol

18. februar 2018 ob 18:56

Barbate - MMC RTV SLO

Kolesarska dirka Ruta del Sol se je končala s kronometrom, ki ga je dobil David De La Cruz (Sky), skupne zmage pa se je veselil Tim Wellens (Lotto Soudal).

Wellens je tako ubranil prednost, ki jo je imel po zmagi na sobotni etapi s ciljnim vzponom na Alcala de los Gazules, ko je v cilju za pet sekund ugnal Mikela Lando in oblekel rdečo majico vodilnega.

Na nedeljskem 14 km dolgem kronometru (Barbate–Barbate), s katerim se je končala ta petetapna dirka v Andaluziji, je Belgijec nadzoroval položaj in na osmem mestu zaostal le 14 sekund za Špancem Davidom De La Cruzem.

"Počutil sem se močen in uspelo mi je. Trasa kronometra je bila zahtevna, blatne ceste so me spominjale na dirko Strade Bianche. Že lani sem na tej dirki dobil etapo, tokrat mi je uspelo zmagati še skupno, kar je sijajno."

Jan Tratnik je z zaostankom 24 sekund kronometer končal na 9. mestu. Bil je tri sekunde hitrejši od Chrisa Frooma, ki je osvojil enajsto mesto.

V skupnem seštevku je imel Wellens osem sekund prednosti pred drugouvrščenim Nizozemcem Woutom Poelsom. Froome je na svoji prvi dirki sezone z zaostankom skoraj dveh minut osvojil deseto mesto. Jan Tratnik (+9:54) je bil 46., Marko Kump (+44:27) pa 124.

T. O.