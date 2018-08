Mohorič dobil Dirko po Beneluksu!

19. avgust 2018 ob 16:44

Matej Mohorič (Bahrain-Merida) je na zadnji etapi ubranil vodstvo v skupnem seštevku in dobil BinckBank Tour po Beneluksu.

Zadnja etapa je potekala v osrčju Flandrije, kjer so morali kolesarji premagati številne znane prelaze, vključno z Bosbergom, vselej zadnjim prelazom Dirke po Flandriji med letoma 1973 in 2011, ter kultnim Muur van Geraardsbergnom (1,075 m ob povprečnem 9,3-odstotnem naklonu), na katerega so se povzpeli kar štirikrat.

Akcije ni manjkalo, kolesarski navdušenci so bili lahko priča številnim (ne)uspešnim pobegom, pričakovali so srdit boj za končno zmago in kolesarji jih niso razočarali.

V prejšnjih dneh je storil dovolj

Na koncu je imel največ moči Avstralec Michael Matthews, najbližji Mohoričev zasledovalec v skupnem seštevku, ki je po šprintu na granitnih kockah prvi prečkal ciljno črto, a to bonifikacijam navkljub ni bilo dovolj za končno zmago. 23-letni Kranjčan je bil v zadnjem tednu enostavno premočen, BinckBank Tour je v skupnem seštevku dobil s prednostjo petih sekund. Drugi je ciljno črto zadnje etape prečkal Belgijec Greg van Avermaet, tretji je bil Čeh Zdenek Štybar, sicer zmagovalec BinckBank Toura leta 2013, mini verzije Dirke po Flandriji.

Vsi poskusi tekmecev zaman

"Poskušali smo vse. Dva moštvena kolega sta Mateja poskušala streti, a vozil je zelo pametno. Kaj več nismo mogli storiti, bil je premočen. Najbrž moramo biti zadovoljni z drugim mestom," je po etapni zmagi dejal Matthews, drugouvrščeni kolesar letošnjega BinckBank Toura. Mohorič je tako postal peti Slovenec s končno zmago na dirkah svetovne serije. Pred njim je to uspelo le Janezu Brajkoviču, Gregi Boletu, Simonu Špilaku in Primožu Rogliču.

Mohorič: Na koncu mi je uspelo

"Res smo se trudili braniti majico vodilnega. Od začetka do konca smo poskušali nadzorovati pobege. Na koncu mi je uspelo odgovoriti na vse napade. Michael Matthews in Soren Kragh Andersen sta bila res močna danes, velikokrat napadla, toda vedno sem se vrnil. Dal sem vse od sebe, bilo je tesno na koncu, a imel sem dovolj sreče, da sem zmagal," je po uspehu kariere dejal Mohorič, ki se je med etapo ob napadih tekmecev večkrat znašel v težavah, a se je vsakič pobral in na koncu storil dovolj za ubranitev majice vodilnega.

BinckBank Tour, 7. etapa

L'Eau d'Heure-Geraardsbergen, 216 km: 1. M. MATTHEWS AVS 4:38:36 2. G. VAN AVERMAET BEL +0:01 3. Z. ŠTYBAR ČEŠ 0:03 4. O. NAESEN BEL vsi 5. M. SCHACHMANN NEM 6. T. WELLENS BEL 7. D. SMITH AVS isti 8. N. TERPSTRA NIZ 9. D. VAN BAARLE NIZ čas 10. J. POLANC SLO 0:07 ... 13. M. MOHORIČ SLO 0:13 65. L. PIBERNIK SLO Božič in Per etape nista končala. Končni vrstni red po 7. etapi: 1. M. MOHORIČ SLO 25:13:01 2. M. MATTHEWS AVS +0:05 3. T. WELLENS BEL 0:20 4. M. SCHACHMANN NEM 0:25 5. D. VAN BAARLE NIZ 0:34 6. G. VAN AVERMAET BEL 0:37 7. S. K. ANDERSEN DAN 0:39 8. G. MÜHLBERGER AVT 0:43 9. N. TERPSTRA NIZ isti čas 10. J. STUYVEN BEL 0:50 ... 12. J. POLANC SLO 0:57 51. L. PIBERNIK SLO 17:18 Božič in Per dirke nista končala.

M. L.