Roglič tretji, Špilak pa deseti v 5. etapi, nova zmaga Sagana

Henao dobil dirko Pariz-Nica

12. marec 2017 ob 18:22

Rieti, Nica - MMC RTV SLO/STA

Dvakratni svetovni prvak Peter Sagan je dobil peto etape dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. S tretjim mestom se je izkazal Primož Roglič, Simon Špilak je zasedel 10. mesto.

Kolesarje je po sobotni kraljevski etapi danes čakala nova razgibana dirka, v zadnjih 90 km so morali premagati serijo kratkih, a strmih vzponov, tudi po kockah.

V zadnjih kilometrih so se vrstili številni napadi, na koncu pa se je zmage veselil Sagan, ki je bil v šprintu močnejši od Francoza Thibauta Pinota in Rogliča. Za njimi so se zvrstili sami zvezdniki Britanec Geraint Thomas, Nizozemec Bauke Mollema, Kolumbijec Rigoberto Uran, Nizozemec Tom Dumoulin, vodilni na dirki Kolumbijec Nairo Quintana, Avstralec Rohan Dennis, kot deseti pa je ciljno črto s šestimi sekundami zaostanka prečkal Špilak.

V skupnem seštevku je Roglič napredoval na četrto mesto, Špilak pa na deseto. Še vedno vodi Quintana, ki ima 50 sekund naskoka pred Pinotom in minuto in šest sekund pred Dennisom, še devet sekund več zaostaja Roglič.

Oba Slovenca sta bila odlična že v soboto, ko je Špilak prikolesaril na peto mesto, Roglič pa na 10. 27-letni nekdanji smučarski skakalec je po končni zmagi na Dirki po Algarveju napovedal, da bo eden od načrtovanih vrhuncev njegove sezone dirka od Tirenskega do Jadranskega morja, ki velja za eno najprestižnejših spomladanskih etapnih dirk. Roglič je v zadnjih dneh dokazal odlično pripravljenost, čeprav je tik pred startom prve etape utrpel nesrečo, si porezal prst in dobil nekaj šivov.

Rogliča tudi pet šivov ne moti preveč

"Super. Sem zelo vesel, kako se razpleta. Danes sem užival. Jutri se bomo poskušali izogniti vsem težavam, priti čez etapo. Zadnji dan je še kronometer ... Kaj pa vem, kaj bo pomenil za končni razplet? Čim hitreje bom skušal odpeljati in bomo videli, kaj bo to prineslo," je pojasnil Roglič, o poškodbi pa dodal: "Seveda ni prijetno, ko pritiskam ob krmilo in ob luknjah v cesti. Pritiskam na pet šivov, ampak je vsak dan boljše, očitno me ne ovira več kaj veliko."

Do konca dirke sta še dve etapi. V ponedeljek tekmovalce čaka etapa od Ascoli Picena do Civitanova Marcheja, v torek pa zadnja etapa, posamični kronometer s startom in ciljem v San Benedetto del Trontu.

Henao na koncu dve sekundi pred Contadorjem

David de la Cruz je dobil zadnjo etapo dirke Pariz-Nica, skupni zmagovalec pa je Sergio Henao. Kolumbijec je imel pred današnjo etapo, dolgo 115 km s štartom in ciljem v Nici, 30 sekund prednosti pred Ircem Danielom Martinom in 31 pred Albertom Contadorjem. Irec se na koncu ni boril za najvišja mesta, je pa zato s pogumnim napadom poizkusil Španec. Contador je dal vse od sebe, zadnje kilometre premagoval brez pomoči, zadaj pa je moral na pedala na vso moč pritiskati Henao, saj je bila ogrožena njegova rumena majica. Na koncu je Kolumbijec zaostal 21 sekund in na 12. mestu.

Contador je v zadnji etapi izgubil tudi šprint z de la Cruzem, tretji je bil še en Španec Marc Soler. El Pistolero je nemirno čakal na potrditev končnih rezultatov. Končno zmago je na koncu izgubil za vsega dve sekundi, Martin je končal kot tretji.

Od Slovencev je bil prvi na cilju Jan Polanc (UAE Team Emirates), osvojil je 51. mesto z zaostankom 6:13 minute. Luka Pibernik (Bahrajn Merida) je bil 90., Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) 122., preostala člana Bahrajn Meride Borut Božič in Grega Bole pa etape nista končala. Skupno je od Slovencev najvišje končal Koren na 69. mestu, Polanc je osvojil 83. mesto, Pibernik pa 92.

Tirreno-Adriatico,

5. etapa, Rieti-Fermo, 210 km: 1. P. SAGAN KOL 5:00:05 2. T. PINOT FRA vsi 3. P. ROGLIČ SLO isti 4. G. THOMAS VB čas 10. S. ŠPILAK SLO +0:06 70. M. MOHORIČ SLO 11:07 140. L. MEZGEC SLO 24:58 162. M. KUMP SLO 27:08 Skupni vrstni red po 5. etapi: 1. N. QUINTANA KOL 21:34:51 2. T. PINOT FRA +0:50 3. R. DENNIS AVS 1:06 4. P. ROGLIČ SLO 1:15 5. T. DUMOULIN NIZ 1:19 10. S. ŠPILAK SLO 1:59

A. G.