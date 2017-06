Špilak brez težav potrdil skupno zmago, na Tour pa ga ne bo

Simon Špilak je na zadnji etapi kolesarske Dirke po Švici, 28,6 km dolgem kronometru v Schaffhausnu, zadržal skupno vodstvo in se po dveh letih veseli nove zmage na tej dirki svetovne serije.

Kolesar Katjuše je v vožnji na čas zasedel peto mesto, 51 sekund za zmagovalcem Rohanom Dennisom. Avstralski specialist za kronometre je za 29 sekund ugnal Švicarja Stefana Künga.

Tretje mesto je zasedel Italijan Damiano Caruso, ki je bil najbližje Špilaku v skupnem seštevku, a je zadnji dan v primerjavi z njim pridobil le štiri sekunde in skupno zaostal 48 sekund. Vrstni red na prvih petih mestih je ostal isti, kot je bil pred kronometrom.

Dennis je bil najboljši že prejšnjo soboto na 6-kilometrskem prologu v Chamu.

V drugem delu kronometra ni tvegal

Špilak, ki prihaja s Tišine in bo prihodnji petek dopolnil 31 let, je ves čas uspešno nadzoroval položaj. Začel je zelo hitro, bil na devetem kilometru na prvem vmesnem času drugi, za Dennisom je zaostajal le sedem sekund. V nadaljevanju na progi, ki ni bila posebej zahtevna, ni tvegal, a brez težav zadržal skupno prvo mesto.

"Zmage nerad primerjam, a mislim, da sem do letošnje prišel težje kot pred dvema letoma," je bil v cilju kot vselej redkobeseden Prekmurec, ki je pred dvema letoma zmago osvojil brez etapne zmage, a tudi brez tako dobre pomoči, kot so mu jo letos nudili kolegi iz Katjuše, posebej na petkovi kraljevski etapi na ledenik Tiefenbachferner, kjer je zmagal.

"Kronometer je bil težji, kot sem pričakoval po dopoldanskem ogledu proge. Vročina mi je precej otežila delo, a pomembno je, da sem prebrodil težave in dirko dobil. Vesel sem tudi zaradi ekipe, ki je ves teden garala zame. Moj naslednji cilj je Dirka po Poljski, na Touru me ne bo. Moja odločitev je bila, da večdnevnih dirk ne vozim, tako je že od leta 2014. Zame so dirke, ki trajajo od šest do deset dni. Seveda pa bi bilo lepo dobiti etapo na Touru ali postati svetovni prvak," je za spletno stran ekipe dodal slovenski kolesar. Dirka po Poljski se bo začela 29. julija.

Na zadnji etapi dirke ZLM Toer na Nizozemskem je zmagal Nemec Marcel Kittel, ki je po 180,9 km v Ossu slavil v šprintu glavnine. Primož Roglič, ki je v sredo dobil prolog, je prišel v cilj na 48. mestu in ostal na drugem mestu v skupnem seštevku. Skupni zmagovalec je Portugalec Jose Goncalves (Katjuša), ki je imel pred Rogličem 11 sekund prednosti.

Schaffhausen, kronometer, 28,6 km: 1. R. DENNIS AVS 36:30 2. S. KÜNG ŠVI +0:29 3. D. CARUSO ITA 0:47 4. I. IZAGIRRE ŠPA 0:51 5. S. ŠPILAK SLO isti čas 6. S. KRUIJSWIJK NIZ 0:54 7. M. SOLER ŠPA 0:58

... 34. M. MOHORIČ SLO 2:16

Končni skupni vrstni red: 1. S. ŠPILAK SLO 28:37:11 2. D. CARUSO ITA +0:48 3. S. KRUIJSWIJK NIZ 1:08 4. D. POZZOVIVO ITA 2:37 5. R. COSTA POR 3:09 6. I. IZAGIRRE ŠPA 3:51 7. M. FRANK ŠVI 4:00

...

58. M. MOHORIČ SLO 57:46

