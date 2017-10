Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Luka Dončić igra morda svojo zadnjo sezono v Evropi, saj se naslednje leto že lahko prijavi na naboru Lige NBA, kjer bo eden izmed glavnih kandidatov za številko ena. Današnjo tekmo v Carigradu je Dončić začel na rezervni klopi, prav tako Anthony Randolph. Foto: Reuters Sorodne novice Reprezentančni vrh Dončić že osvojil, zdaj še vzpon na klubski Igra Reala iz Madrida že po slovenskih notah Dodaj v

Dončić, Randolph in Murić na mestu, kjer so postali evropski prvaki

Olimpia Milano Dragiću išče nov klub

12. oktober 2017 ob 19:00

Carigrad,Bamberg,Moskva - MMC RTV SLO

V uvodnem krogu Evrolige si nasproti stojijo trije slovenski košarkarji. Luka Dončić in Anthony Randolph z Real Madridom gostujeta pri Anadolu Efesu, ki ga je letos okrepil Edo Murić.

Poleg omenjene trojice od evropskih prvakov v Evroligi igra še Aleksej Nikolić, ki ostaja pri Broseju. Nemški prvak za začetek gosti Maccabi. Slovenski organizator igre je na EuroBasketu dokazal, da si zasluži večjo minutažo. Da si jo izbori, bo glavna naloga v tej sezoni.

Član evroligaškega kluba je tudi Zoran Dragić. V zadnjih letih ključni mož reprezentance, ki pa je zaradi poškodbe letos moral izpustiti veliko tekmovanje, je košarkar Olimpie, vendar je v Milanu povsem na stranskem tiru. Za uvodno gostovanje pri moskovskem CSKA-ju sploh ni registriran, italijanski klub pa za Ljubljančana že išče novo sredino.

Murića čaka debi v najmočnejšem klubskem tekmovanju v Evropi. Čaka ga tudi zahtevna naloga, ko se bo boril za svojo vlogo v moštvu, kjer je konkurenca velika. Konkretno vlogo sta si v Madridu že izborila Dončić in Randolph. Realova igra se vrsti okoli najboljšega mladega košarkarja v Evropi, ki je lani zablestel že kot še ne polnoleten. Tudi Američan s slovenskim potnim listom sodi med glavne nosilce kraljevega kluba, ki na stavnicah zaseda tretje mesto za CSKA-jem in branilcem naslova Fenerbahčejem. Tekma med Efesom in Real Madridom je v dvorani Sinan Erdem, kjer je pred manj kot mesecem Slovenija postala evropski prvak.

1. krog, danes ob 19.00:

CSKA MOSKVA - OLIMPIA MILANO

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

ANADOLU EFES - REAL MADRID

-:- (-:-, -:-, -:-, -:-)

Ob 20.00:

BROSE BAMBERG - MACCABI

OLYMPIACOS - BASKONIA

Ob 21.00:

UNICAJA MALAGA - FENERBAHČE



Petek ob 18.30:

HIMKI MOSKVA - VALENCIA

Ob 19.00:

ŽALGIRIS - CRVENA ZVEZDA

Ob 21.00:

BARCELONA - PANATHINAIKOS

