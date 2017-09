Dončić: Kot kaže, me soigralci sploh niso več potrebovali

Murić: Umrli smo na parketu

17. september 2017 ob 23:29

"V zadnjih petih minutah nisem mogel več teči, a se je videlo, da naše ekipe ne sestavljata samo igralec ali dva. Najpomembneje je, da smo osvojili zlato. To je nekaj, kar se ne pozabi," so bile prve besede Gorana Dragića za Val 202 po zmagi v finalu EP-ja.

Dodal je še: "Klanjam se soigralcem in strokovnemu štabu. Imeli smo fenomenalne priprave, od prvega do zadnjega dne."



Tudi Luka Dončić, ki je moral zaradi poškodbe v tretji četrtini zapustiti parket, je poudaril, da so slavili zaradi izjemne sloge v moštvu: "Nenormalno dobro se razumemo v ekipi, to je bil ključ do zmage. Nisem mogel več pomagati soigralcem, a kaže, da me sploh niso več potrebovali (smeh). Super so! Neverjeten občutek je, da sem tudi v prvi peterki prvenstva. Hvala navijačem in vsej Sloveniji! Ponosen sem, da sem Slovenec."

Edo Murić je povedal: "Umrli smo na parketu. Ob vseh težavah ob koncu finala smo vsi smo stopili na sceno in pokazali, da smo najboljši v Evropi. Da ne bo izgovorov ... Srbi niso bili popolni, a tudi mi nismo igrali popolni! Igrali smo najlepšo košarko, kar nas je nagradilo."

Vzhičen je bil tudi pomočnik trenerja Aleksander Sekulić: "Vzdušje je tako, kot da smo v Sloveniji. Fantastično, res hvala. Navijači so bili naš šesti igralec. Že zdaj se ščipam, da se prepričam, da ne sanjam. Kakovost naše ekipe je, da imamo 12 igralcev. Zasluženo smo osvojili naslov."

