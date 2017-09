Ko gleda Dončića, ima Scariolo odprta usta in si briše solze

"Slovenija je kot rebus"

13. september 2017 ob 20:14

Carigrad - MMC RTV SLO

"Slovenija me je impresionirala, ne samo proti Latviji. Je v neverjetnem vzponu in je še neporažena, čeprav je igrala proti velikim ekipam, ter se je znala vedno prilagoditi," je povedal španski selektor Sergio Scariolo.

Španija, ki brani naslov evropskega prvaka, je naslednji tekmec Slovenije na EP-ju. Polfinalni dvoboj bo v četrtek ob 21.30. Tudi Španija je na tem prvenstvu še neporažena, desetič zapored pa igra v polfinalu. Na zadnjih štirih turnirjih najboljših reprezentanc stare celine je kar trikrat osvojila zlato, vse naslove pa je osvojila pod taktirko Scariola. Na novinarski konferenci za španske medije je italijanski strokovnjak spregovoril o slovenski reprezentanci.

"Gledal sem vse tekme na tem prvenstvu in Slovenija me je impresionirala, ne samo proti Latviji. Je v neverjetnem vzponu in je še neporažena, čeprav je igrala proti velikim ekipam, a se je vedno znala prilagoditi. Dobivala je tekme, ko je bil izid nizek in tudi, ko je bil visok, kot v četrtfinalu. Je kompletna ekipa, zelo dobro vodena in strukturirana. Vse vloge so odlično definirane. Čutiti je solidarnost v obrambi, kar ima malo ekip. Nista samo Dragić in Dončić. Ob njima me še posebej skrbita dva igralca, Randolph, ki ga dobro poznamo, in Prepelič, ki mu napovedujem lepo prihodnost. Je igralec, ki jih trenerji obožujemo, saj ima izjemen učinek s klopi. Lahko prodira in meče. Izstopa tudi Vidmar, ki prinaša ravnotežje med napadom in obrambo. Nepoznavalci Sloveniji ne pripisujejo veliko možnosti, tisti, ki se spoznamo na košarko, pa vemo, kako nevarna je in kako lepo košarko igra. Zelo jo spoštujemo," je z izbranimi besedami govoril o Sloveniji.

"Neverjetno, koliko ima Slovenija igralcev, ki lahko dajo koš. Kaj lahko naredimo, da omejimo ta učinek? Imam celotno sliko. Vemo, da Slovenija ni le torkova tekma. Premagali so Grke, se brutalno znesli nad Francijo, ko so prikazali neverjetno predstavo v napadu in v obrambi. Najbolj me skrbi obramba, čeprav so dali 103 točke proti Latviji. Ne sliši se logično, a me bolj skrbi njihova obramba kot napad. Ne bo lahko. Čaka nas težko delo in bomo morali odigrati popolno tekmo. Slovenija je kot rebus," je dodal 56-letni strokovnjak iz Brescie.

Glavna Scariolova skrb je slovenska obramba, hkrati pa tudi obramba aktualnih evropskih prvakov: "Vemo, da so proti velikim ekipam znali omejiti najboljše igralce. V obrambi bomo morali biti zelo potrpežljivi, v napadu pa iskati priložnosti. Dokazujemo, da imamo dobro obrambo, a prihajamo v fazo tekmovanja, ko to ne bo dovolj. Narediti moramo tudi korak naprej v napadu. Moramo še rasti in za zmago bomo morali pokazati več kot do zdaj. Od prvega trenutka tekme moramo biti pravi in povsem osredotočeni. Iskati moramo najboljše mete, ne smemo se ozirati na sodnike, pri katerih bi si naši visoki igralci zaslužili več spoštovanja."

"Luka Dončić je fenomen"

"Najbolj me skrbi naša obramba. Zaupam v našo organizacijo, osredotočenost, požrtvovalnost, da lahko naredimo razliko, a skrbi me obramba, za katero ne vem, ali lahko zaustavi vse raznolike napade Slovenije. Potrebujemo pravo energijo, da bomo znali igrati v obrambi. Ne smemo zbezljati. To se nam je zgodilo proti Nemčiji. Moramo biti mirni in igrati kot ekipa. Žoga mora krožiti in iskati moramo prostega igralca. Moramo biti lačni tega uspeha. V polfinalu je pritisk prisoten. Vsi sanjamo finale, v tem pritisku pa moramo uživati, kot bodo tudi Slovenci. Štiri ekipe, ki pridejo v polfinale, so ekipe zmagovalcev. Pritisk mora biti motivacija," je dodal Italijan, ki je kljub nekaterim odpovedim in poškodbam na prvenstvu znova pripeljal moštvo s številnimi zvenečimi imeni.

Tudi on je navdušen nad čudežnim dečkom slovenske reprezentance in madridskega Reala Luko Dončićem, ki že od 13. leta živi v Španiji, zdaj pa se mu je izpolnila želja, da se bo z njo pomeril na EuroBasketu. "Luka je impresiven. Česa takega še nisem videl. Je fenomen. Kako igra pri komaj osemnajstih letih, je neverjetno. Ko ga gledam, imam odprta usta in si brišem solze," je slikovito dodal Scariolo, ki je na lestvici najuspešnejših trenerjev na evropskih prvenstvih le še za sovjetskima Aleksandrom Gomelskim in Stepanom Spandarjanom ter Dušanom Ivkovićem, ki je vodil Jugoslavijo in Srbijo.

Iz Carigrada

Tilen Jamnik