Za zmago nad Španijo in finale Vidmar z veseljem žrtvuje še en zob

"Nismo zastonj dva meseca delali, da bi izpadli"

13. september 2017 ob 07:17

Carigrad - MMC RTV SLO

Slovenci so pred vrati košarkarskega raja, za dokončen vstop vanj pa potrebujejo še eno zmago, da priborijo prvo in zgodovinsko tako želeno kolajno z evropskega prvenstva.

Kakšen četrtfinalni dvoboj in izvrstna predstava za polfinale (103:97). Obračun za košarkarske sladokusce oziroma, kot nam je dejal litovski novinarski kolega, to je bil pravi finale. Ob tem je pristavil, da si je Slovenija zaslužila, da se bo drugič na evropskem prvenstvu borila za kolajno. Pred osmimi leti je na Poljskem, ko je pred tem igrala odlično, z dvema porazoma ostala na nehvaležnem četrtem mestu. Zdaj jo čaka obračun s prav tako neporaženo Španijo, ki je na zadnjih štirih evropskih prvenstvih trikrat osvojila zlato. "Bila je zelo težka tekma, saj je Latvija odlična ekipa, ki ima veliko dobrih strelcev, kar so dokazali. Zelo sem vesel, da smo zdržali in ohranili mirne glave, ko je bilo to najbolj potrebno," je povedal vodja slovenske reprezentance in njen izvrstni kapetan Goran Dragić, ki je blestel s 26 točkami, šestimi skoki in osmimi podajami.

Izkušeni Ljubljančan je v prvi četrtini dal 13 točk in povedel izbrano vrsto do občutne prednosti, ki pa je v drugi četrtini skopnela, Latvijci so celo povedli. Toda Slovenija je drugi del začela sijajno in s serijo 11:0 povedla za deset, ko je zadel prav Gogi. Vendar nasprotniki, ki so bili rablji Slovenije na prejšnjem evropskem prvenstvu v osmini finala, so se vrnili v igro. Prek izvrstnega Kristapsa Porzingisa, prvega igralca New York Knicksov, so prišli povsem zraven, celo na -1. Čeprav je bil Dragič v zadnji četrtini vidno utrujen, potem ko so latvijski branilci na čelu z Janisom Strelniksom nanj agresivno pritiskali, je v ključnem trenutku prevzel odgovornost, ko je 30 sekund pred koncem položil za 97:92, kar je bila ključna prednost.

Zdaj dvoboj "z bolj kulturnimi" Španci

"Vedeli smo, da bodo Latvijci provocirali. Tako je bilo tudi pred dvema letoma, ko so se spravili na Zorana. Vedel sem, da se bodo name in na Luko, a sem se pripravil na to in ostal popolnoma miren. Tudi ko sem dobil močan udarec, ko se mi je kar malce zvrtelo," je povedal Dragić, ki je ob koncu polčasa dobil močan udarec s komolcem v glavo. Kapetan je imel med polčasom v garderobi govor, svoje pa je povedal tudi Gašper Vidmar. "Goran se je razjezil ob polčasu, kar je prav in kar mora kapetan narediti. Prvič sem pa videl Vidmarja, da se je tudi razjezil. To je bil dober znak," je po tekmi razlagal Jaka Blažič.

Ob tem je Blejec še pristavil: "Bila je zelo nervozna tekma, in tu je ta zmaga, ki smo si jo vsi tako želeli. Ni bila idealna tekma, a pokazali smo pravi značaj in zmagali. Za zdaj še ne dojemamo. Upam, da bo tako do konca in potem se bomo pogovarjali o uspehih. V drugi polčas smo zakorakali odločni, da dobimo tekmo. Hvala vsem navijačem, ki so nas podpirali. Pričakovali smo, da bo zelo nervozna tekma, saj imajo Latvijci Timmo, ki je znan kot provokator in umazan igralec. Pripravljeni smo bili na to in do zadnjih minut ostali zbrani. Na koncu je bil manjši izgred, a bomo hitro pozabili. Pomembna je zmaga in naslednja tekma z bolj kulturnimi Španci."

Ob kapetanu je nekaj besed soigralcem namenil tudi prvi reprezentančni center Vidmar: "Malce sem se razjezil v garderobi in rekel, da nismo zastonj dva meseca delali, da bi zdaj izpadli." Tokrat je imel zelo težko nalogo, saj Latvija igra na petici s Porzingisom, ki kljub 221 centimetrom ni klasičen center, saj je izredno gibljiv in lahko meče tudi z razdalje. Toda nepopustljivi borec je dal znova vse od sebe in pristavil pomemben kamenček v zmagoviti mozaik: "Zelo smo veseli, kar nam je uspelo, a moramo hitro stopiti na tla, ker nas že čaka nova tekma. Tekma je bila zelo naporna, na koncu je prišlo do vroče krvi, a to je sestavni del na takšnih napetih dvobojev. Porzingis je fantastičen igralec. Dal nam je veliko točk, vendar nam je vseeno uspelo ustaviti njihovo igro."

Vso ekipo je Vidmar dvignil s pošastnim zabijanjem 24 sekund do konca tretje četrtine, na začetku zadnje pa je podelil lepi "banani" Dairisu Bertansu in Žanisu Peinersu. Zdaj ga čaka nov težak dvoboj z izvrstnima bratoma Gasol. Pred štirimi leti, ko je Slovenija Španijo v skupinskem delu domačega EuroBasketa spravila na kolena, je odlično ustavljal junaka zmage evropskih prvakov v četrtfinalu nad Nemčijo, Marca. V tem dvoboju je tudi izgubil zob: "Če zmagamo to tekmo, ga z veseljem še enkrat izgubim."

Prepelič upa, da so se navijačem oddolžili za podporo

V ključnih trenutkih je glavno vlogo odigral sijajni Luka Dončić (29 točk in devet skokov), ki je zadel dve izjemno pomembni trojki. Prvo srečno od table, drugo pa prek Porzingisa tri minute in pol do konca za 91:83. Hkrati je tudi poskrbel, da je imel prvi latvijski zvezdnik vso tekmo težave z osebnimi napakami. V zadnji minuti je nadarjeni 18-letni mladenič zadel vse štiri proste mete, zmago pa je prav tako s prostima metoma potrdil Klemen Prepelič, ki je pristavil 17 točk: "Želim, da se tu ne bi ustavili in da se v ponedeljek v Slovenijo vrnemo z nečim okoli vratu. Tekma je bila težka do konca. Vedeli smo, da ne bomo odločili dvoboja po prvi ali drugi četrtini. V tretji, ki jo imenujemo tudi prekleta četrtina, smo pokazali pravi značaj. Na koncu so se približali, a smo ohranili fokus in še enkrat pokazali, da smo prava ekipa."

Prepelič je bil ponovno odličen. Svoje delo je opravil tako v obrambi kot v napadu, ko je tudi v ključnem delu srečanja prevzel velik del odgovornosti. Prle je po dvoboju pohvalil tudi podporo dobrih 300 navijačev, ki so pripotovali v turško velemesto. "Navijači so bili super. Bili so šesti igralec, mogoče celo prvi. Čudovito je igrati tako oddaljen od Slovenije in imeti tako podporo. Upam, da smo jim se jim oddolžili z našo predstavo. Preprosto smo obljubili, da se ne bodo vrnili po prvem dnevu. Ostali bodo lahko še pet dni. Ogledali si bodo lahko Carigrad," je povedal Prepelič, ki je po zmagi potočil nekaj solz.

Svoj delež je z zanj značilno borbenostjo pristavil tudi Edo Murić, saj je imel težko delo z visokimi Latvijci, ki skoraj vsi lahko mečejo z razdalje: "Imeli smo šest zaporednih zmag, z enim porazom pa bi šli lahko domov, in to takoj ob šestih zjutraj. Dve leti smo trdo delali za to tekmo. Rekli smo si, da moramo dati vse od sebe in iti na vse ali nič. Pokazali smo boljšo igro od Latvijcev in se zasluženo uvrstili v polfinale. Težko se je bilo stepsti, ker sodniki pretepa tudi niso dovolili. Porzingisa in Bertansa je težko paziti, ker sta visoka in imata izredno visok izmet. Takoj, ko smo šli malce v kolena, so piskali. Kriterij je bil za obe moštvi isti. Bila je težka zmaga, a smo se borili in si res želeli te zmage."

Iz Carigrada

Tilen Jamnik