Slovenski košarkarji "strašni zmaji, ki se jih Evropa boji"

Nekdanji reprezentanti o zgodovinskem finalu

16. september 2017 ob 18:20

Carigrad - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V nestrpnem pričakovanju finalne tekme Slovenija-Srbija so tudi nekdanji slovenski košarkarski reprezentanti, pri katerih je medalja ostala neuresničena želja. Nekaj se jih je prav tako odpravilo po poti košarkarske vročice v Carigrad, večina pa s svojimi obveznostmi pričakuje najpomembnejšo tekmo slovenskih košarkarjev v svojem okolju.

Košarkarsko navdušenje ni zajelo zgolj navijačev, še s precej večjim spoštovanjem o podvigih letošnje zasedbe razmišljajo njihovi predhodniki, ki so v četrt stoletja dolgi slovenski športni zgodovini sami neuspešno naskakovali evropski vrh.

Sani Bečirović je tako kot Luka Dončić veljal za čudežnega dečka. "Tudi v preteklosti smo imeli vse, kar potrebujemo. Včasih je bilo malo smole recimo s poškodbami, da nismo bili v najboljši zasedbi. Ta reprezentanca ... moram priznati, da so me navdušili, ne presenetili, to je res fenomenalno, kako fantje igrajo, kako dihajo," je povedal Sani v pogovoru z novinarjem Boštjanom Reberšakom za Radio Slovenija.

Slovenija je letos dokazala, da ne igrajo posamezniki, ampak celota, na krilih povezanosti v moštvo reprezentanci uspeva praktično vse. "Najbolj me je navdušilo to, da zganjamo vragolije na igrišču. Koši Dončića, Dragića ob tablo, Prepeliča, koši vseh preostalih, metanje na parket za vse izgubljene žoge so samo odraz tega, kakšno je stanje v reprezentanci," je igro reprezentance ocenil Matjaž Smodiš.

Slovenija je na letošnjem prvenstvu postregla z novim košarkarskim trendom in zmaguje na tekmah z visokimi rezultati. "Zelo zanimivo je, da se letos iz napada črpa obramba in ne obratno. Všečna igra je, ker je hitra, in enostavno nasprotniki ne najdejo odgovora," je povedal Domen Lorbek.

Boštjan Nachbar je polfinalno tekmo spremljal v Španiji, kjer se pripravlja na novo sezono v Sevilli in je po skalpu branilcev naslova prepričan o slovenskem uspehu tudi v finalu. "Ko ti enkrat tako v obrambi steče in ko se ti v napadu odpre - z motivacijo in samozavestjo in s kakovostjo, ki jo ima naša reprezentanca, se mi zdi, da jo je praktično nemogoče premagati."

Prav vsi so prepričani, da se tokrat pred slovenskimi košarkarji tresejo hlače tekmecem. Slovenija bo jutri v finalu igrala s Srbijo. "Lepo je, da smo končno mi enkrat tisti, ki smo strašni zmaji oziroma tisti, ki dominiramo in se nas Evropa boji," pravi Smodiš.

Jutrišnji dan tako utegne biti zgodovinski za slovenski šport, saj se za zdaj še nobenemu kolektivu ni uspelo prebiti na sam vrh in - kot vse kaže - je napočil trenutek tudi za slovensko himno po koncu velikega tekmovanja.

D. S.